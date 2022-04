Lo más ‘light’ del ‘food court’

¿Mi fast food favorita? Fiesta fries supreme, sin duda. ¿Cuántas calorías tiene? ¿Qué me aporta? No tengo idea. La verdad, cuando voy al food court, ya voy predispuesta a comer comida chatarra y dejo de lado la escogencia saludable.

Best practice? Probablemente, no. Esta no es la mejor forma de escoger qué comer, pero no es algo que haga frecuentemente y, como cuido que mi alimentación sea nutritiva y balanceada la mayor parte del tiempo, pienso que todo bien en estas oportunidades, en mi caso.

Sin embargo, hay quienes sí frecuentan los food courts y que sí quieren tomar decisiones conscientes y meditadas sobre su escogencia alimenticia en esas ocasiones.

Por eso, consulté a restaurantes de comida rápida cuáles eran las opciones menos calóricas y más nutritivas que ofrecen en Burger King, TacoBell, Pizza Hut, Mc Donalds, Rostipollos… Solo los dos últimos me respondieron.

Gloriana Castro, gerente de Mercadeo Rostipollos, se refirió al plato RostiBalance, que lo arma cada cliente a su manera. “Nos estamos saliendo de contar calorías y en tener un estilo de vida sano y balanceado”, dijo.

Por su parte, Wendy Madriz, supervisora de comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica, dijo que, entre las opciones que destacan dentro de su menú con aportes de hasta 300 calorías, están las ensaladas y las hamburguesas de pollo grill.

“Tanto estos productos como los del menú regular se podrán adaptar según lo requerido por la persona, todo dependerá de lo que desee agregar o eliminar”, aclaró Madriz.

¿Satisfechos con estas respuestas?

Eso pensé. Pero no soy nutricionista para decirles qué agregar o eliminar de las opciones. Además de que compartirles solo dos alternativas del food court me pareció escaso para un post con semejante título.

Por eso, escribí a la nutricionista Melania Cevo, de Consultas Nutrición, y con base en sus inputs, comparto más opciones:

“Con esto NO estoy diciendo que son opciones nutritivas y altas en vitaminas y minerales, pero son ideas de cosas que se pueden pedir cuando la opción es este tipo de comida o tienen un antojito por ahí… Todo en equilibrio. Recuerda que, en equilibrio y balance, se puede comer casi de todo. Algo muy importante: no te culpes por comer. El alimento es fundamental para vivir y la culpa no es parte de los ingredientes”, aclaró la especialista.

Comparto.

¡Buen provecho!