Lo que quiero para ellas es que todas tengan las mismas oportunidades; no importa si eres un doctor o no tuviste estudios formales, si tu idea es revolucionaria o si lo tuyo es convencional. Las mismas oportunidades significa acceso; acceso a un mecanismo rápido, simple y barato para formalizar tu negocio. Acceso al capital cuando el tuyo no sea suficiente. Acceso a la formación cuando te das cuenta que hay muchas cosas que no sabes, o que no estás haciendo bien. Lo demás depende de ellos. No es necesario ponerlos en una incubadora para que crezcan rodeados de cuidados y que luego cuando salgan al mundo real no puedan con la tarea, o bien que nunca quieran salir de la incubadora que les brinda la protección que ellos mismos no pueden construirse.