Esta semana leía el artículo de Arthur Brooks: Rising to the level of misery at work. El autor describe como algunos seres ambiciosos, trabajadores, bien entrenados, van ascendiendo organizacionalmente, aumentando sus niveles de prestigio y responsabilidad, lo que parece divertido y emocionante hasta que…. deja de serlo.Lo que dice el autor es que hemos aprendido que más es mejor: más poder, más autoridad, dinero y responsabilidad pero más, no siempre es mejor.