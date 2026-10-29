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Avolta: eficiencia energética para convertir costos en competitividad

Junto a INGESA, la alianza combina soluciones de generación solar, almacenamiento y gestión energética para ayudar a las empresas a optimizar su consumo eléctrico, evaluar inversiones y mejorar su desempeño operativo.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Avolta








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.