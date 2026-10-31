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Caja de ANDE mantiene una suficiencia patrimonial de 46%, superando ampliamente el mínimo regulatorio

El resultado fortalece la capacidad de la institución para respaldar sus operaciones, gestionar riesgos y sostener su modelo financiero.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: CAJA DE ANDE

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