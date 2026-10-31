Caja de ANDE mantiene una suficiencia patrimonial de 46%, superando ampliamente el mínimo regulatorio

Caja de ANDE mantiene una posición patrimonial sólida. De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la institución registró un Índice de Suficiencia Patrimonial de 46%, ampliamente superior al mínimo regulatorio del 10%.

La suficiencia patrimonial relaciona los recursos propios de una entidad con los riesgos que asume en sus operaciones. Un nivel adecuado permite contar con mayor capacidad para afrontar distintos escenarios y respaldar la continuidad de la actividad financiera.

“Mantener una posición patrimonial sólida nos permite responder con responsabilidad a las necesidades de nuestros accionistas y continuar respaldando sus proyectos. Este resultado refleja una gestión prudente de los recursos y nos brinda una base importante para seguir fortaleciendo la institución con una visión de largo plazo”, señaló la Gerente de Caja de ANDE, MBA. Carmen Martínez Cubero.

Este margen patrimonial brinda a Caja de ANDE una base para continuar evolucionando sus servicios, atender nuevas necesidades de los trabajadores del sector educativo y acompañar los proyectos de sus accionistas, manteniendo el equilibrio entre crecimiento y solidez financiera.

Caja de ANDE cumplió recientemente 82 años de trayectoria y actualmente genera bienestar a más de 139 mil trabajadores y pensionados del sector educativo, mediante un modelo solidario orientado a brindar soluciones financieras para el Magisterio Nacional.

De cara al futuro, Caja de ANDE continuará trabajando para mantenerse cercana a las necesidades de sus accionistas, acompañar sus proyectos y generar soluciones que aporten valor a las distintas etapas de su vida y a las de sus familias.