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Davivienda impulsa “ahorro hormiga” para fortalecer las finanzas del hogar

Consumos en café, snacks y comida a domicilio se pagan mayoritariamente con tarjetas y representan una oportunidad para construir un fondo de reserva.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Davivienda








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