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Huella Financiada: la iniciativa con la que el BN camina hacia la transición verde en Costa Rica

Al dimensionar el impacto de las actividades que respalda, el banco estructura herramientas técnicas e incentivos crediticios para convertir la gestión ambiental en un motor de crecimiento empresarial.

Por Alejandro Monge

Presentado por: BANCO NACIONAL








Banco Nacional de Costa RicaEmpresa de Servicios Públicos de Herediadescarbonización financierahuella de carbono de la cartera
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.