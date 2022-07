100 años de Cardin: la casa de moda quiere renovarse sin cambiar demasiado

La casa Pierre Cardin celebra a su creador, que habría cumplido 100 años el sábado, con un desfile en su palacio de Venecia y el deseo de relanzar un imperio basado en una multitud de licencias.

El Palacio Ca'Bragadin de Pierre Cardin, donde se alojó Casanova, acogerá el sábado una retrospectiva de sus piezas futuristas y una nueva colección ecológica realizada por sus estudios.

Al diseñador, que falleció a finales de 2020 a la edad de 98 años, no le gustaba "que le desearan un feliz cumpleaños", pero quería celebrar su centenario, dijo a la AFP Rodrigo Basilicati-Cardin, su sobrino nieto y director general de la empresa gestora.

No habrá celebridades en el desfile, pero 120 de los 300 invitados serán dueños de las licencias que producen en todo el mundo bajo la marca Pierre Cardin.

El modelo construido por el modisto, que a partir de los años sesenta multiplicó en exceso el número de licencias, es el que su heredero quiere preservar, tratando de controlarlos mejor.

"Sigue siendo un pequeño imperio económico con estas licencias que aún funcionan bien", pero "Cardin es un nombre que se ha marginado", explicó a la AFP Arnaud Cadart, de la sociedad de gestión de patrimonio Flornoy Ferri.

"Se sigue vendiendo, pero más en los países emergentes y entre los clientes con poca formación en lujo", añadió.

En París, "no es nada comparado con Louis Vuitton o Saint Laurent. Es muy diferente en términos de reputación y dinámica comercial".

Tras el desfile de homenaje al pie de un cohete en Le Bourget, cerca de París, en enero, y el del sábado en Venecia, la casa se incorporará oficialmente a la Semana de la Moda de París en febrero-marzo de 2023, 25 años después de que Pierre Cardin la dejara.

Rodrigo Basilicati-Cardin cuenta con el equipo "unido" del estudio para afrontar este nuevo reto.

"Mi trabajo es asegurarme de que no nos descarrilemos", dice. No tiene intención de invitar a un estilista externo para no "desvirtuar a Pierre Cardin".

Sin embargo, "hoy se necesita un director artístico, una personalidad. Es asumiendo este riesgo que se puede amplificar el potencial" de una marca, estimó Olivier Gabet, director del museo de Artes Decorativas, durante una retrospectiva sobre la diseñadora Elsa Schiaparelli (1890-1973), cuya casa tuvo un gran éxito con el director artístico Daniel Roseberry. Algunas de las piezas de Roseberry han sido llevadas por Beyoncé y Lady Gaga.

El diseño de Pierre Cardin, que "se basaba en una visión del futuro que era cósmica en aquella época", podría traducirse hoy en "materiales inteligentes que recargan las baterías de los teléfonos, regulan la temperatura del cuerpo o son autolimpiables", imagina Ariane Bigot, subdirectora de moda del salón Première Vision.

"Un ADN y un nombre fuertes" podrían permitir a la casa reinventarse", dijo a la AFP.

Sin embargo, Arnaud Cadart tiene sus dudas. "No hay un legado creativo de los últimos 30 años. Pierre Cardin firmó contratos de licencia, compró casas, a veces pueblos enteros (...) No hay relevo, a no ser que el trazo del lápiz del sobrino sea increíble", dice, mordaz.

neo/meb/pc