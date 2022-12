"A Argentina le falta un Mundial de Messi", afirma Kempes a la AFP

Mario Kempes es uno de los mitos del fútbol argentino. Mejor jugador y máximo goleador del primer Mundial ganado por la Albiceleste, en casa, en 1978, vive ahora en Estados Unidos, donde trabaja como consultor de la cadena ESPN.

El exdelantero, de 68 años, que se encuentra en Catar dentro de la campaña Leyendas FIFA, promovida por la Federación Internacional, afirmó en una entrevista a la AFP en su hotel de Doha, que no hay favorito en la final del Mundial de Catar que disputan Francia y Argentina el domingo.

"Está 50-50", afirma el exjugador cordobés, añadiendo que a Argentina le "falta un Mundial de Messi", mostrando su deseo que una victoria que haga justicia con el delantero, que a sus 35 años tiene la última ocasión de ganarlo.

P: ¿Cómo ve la final del domingo?

R: Es difícil hacer un análisis de quién llega mejor. Es una final, está todo 50-50. Que Argentina fue de menos a más, eso está por descontado. Que encontró Scaloni ese equipo ideal que tiene que tener toda selección, es verdad. Lo encontró en Fernández, en Julián Álvarez, como esas grandes sorpresas que salen en un Mundial, y ha equilibrado al equipo. Y Francia me parece que contra Marruecos flojeó bastante. Perdió casi el 70% de la pelota. A Marruecos le hacen un gol a los cinco minutos y se desorganiza como pasa con todos estos equipos que van perdiendo de entrada y que, normalmente, no llegan nunca a esta etapa de fútbol. Es un partido muy parejo donde no podemos decir que Mbappé vaya a ser mejor que Messi o que Messi vaya a ser mejor que Mbappé, yo creo que el equipo va a hacer sacar la gran figura.

P: ¿No ve un favorito entonces?

R: No hay un favorito, no hay un 60-40. Yo creo que son dos selecciones que nos van a dar un buen partido, porque manejan bien la pelota, son cuidadosos, se defienden bien... El que menos se equivoque va a levantar la copa.

P: ¿Quién es mejor ahora, Mbappé o Messi?

R: Los dos. Mbappé es el futuro. Messi ya viene siendo, desde hace mucho tiempo, el mejor jugador del mundo. Eso te hace pensar que una vez que Messi ya no esté... Yo creo que va a seguir jugando, aunque a lo mejor baja un poquito los decibelios. Mbappé prácticamente recién empieza, a pesar de que ya es campeón del mundo.

P: Se habla mucho de Mbappé, aunque también están Griezmann, Giroud...

R: Es que Griezmann ha empezado a despertar después que el Barcelona se lo vendió directamente al Atlético de Madrid. Aunque jugaba 20 o 25 minutos y no llegaba a encajar. Ha mejorado muchísimo, es uno de estos jugadores diferentes que tiene la selección francesa, pero son jugadores que teniendo por delante a una gran figura tampoco se ven mucho, pero tienen un papel muy importante en el equipo.

P: ¿Cuál puede ser la clave en la final del domingo?

R: No pueden entrar relajados ninguno de los dos. Yo creo que el que dé ventaja va a perder. El protagonismo puede estar en mitad de cancha. Los dos tienen muy buenos jugadores en mitad de la cancha. Pero también tienen defensas, que si tienen que pegar pegan, y adelante definen mucho. Ahora, con Julián Álvarez, Argentina ha encontrado gol. No es que Lautaro anduviera mal, pero estaba errando el gol.

P: Qué piensa de Julián Álvarez y de Olivier Giroud, que han marcado cuatro goles cada uno?

R: Giroud es el tapado de siempre, el que está ahí en el banco esperando la oportunidad, y con la caída de Benzema, con Mbappé y Griezmann se lleva de mil maravillas. Por fin Giroud es protagonista, porque en el Mundial de Rusia no hizo ningún gol y ahora se destapó con cuatro y funciona muy bien. Son cambios de goleadores que tienen su etapa. Julián Álvarez es un jugador que estaba en el banco, que a lo mejor no había expectativas ni de que entrara un ratito, o sí, dependiendo del partido, pero él y Fernández (Enzo) han dado a esta selección un golpe de suerte, digamos, por parte de Scaloni, que encuentra el revulsivo en esta selección con dos chicos que no contaban en el libreto normal.

P: Además de Messi o Álvarez, ¿a quién destaca?

R: Yo creo que a todo el equipo. Argentina, a nivel de equipo, se ha fortalecido mucho: el trabajo de De Paul, de Mac Allister,... Todos han trabajado para que esta selección fuera un buen equipo, buen grupo y sobresale de ahí la figura de Messi. Porque si la selección argentina juega bien y los jugadores están a la altura del acontecimiento, Messi siempre será mejor.

P: ¿Le ha sorprendido Messi?

R: No. Yo creo que al final tenía razón en irse a Francia, porque jugar en Barcelona, con la presión que siente en Barcelona, a lo mejor llegaba un poquito cansado al Mundial. En cambio fue a Francia, a un equipo que realmente gana la liga caminando, y esto te hace pensar que él llega fresco, descansadito y más o menos igual que Mbappé.

P: Y a Mbappé, ¿cómo lo definirías como jugador?

R: Es el sucesor de los mejores jugadores del mundo. Hemos visto a Cristiano con una rivalidad impresionante con Messi, ya veremos si a Mbappé le sale alguna rivalidad para tener una perspectiva diferente, pero yo creo que va por ese camino. Ahora, no sé si Mbappé, estando en Francia, en un equipo como el París Saint Germain, que la liga la gana cuando quiere y en el momento que quiere, pero que ahora, por el momento, le falta la Champions. Salvo que vaya a otro equipo en una liga más competitiva... y ya se vería. No digo que sea floja la francesa, pero necesita un poquito más de presión.

P: ¿En qué se diferencian la selecciones argentinas de 1978 o 1986 respecto a la actual?

R: Hay dos que son campeonas y la de ahora está muy cerquita. En 1978 y 1986, por suerte, salimos campeones. Nos falta un Mundial de Messi. Ya veremos qué pasa.

