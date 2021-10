Ada Hegerberg disfruta "cada instante" tras larga baja (entrevista AFP)

La atacante noruega del Lyon Ada Hegerberg, primer Balón de Oro del fútbol femenino en 2018, aseguró en una entrevista con la AFP que está disfrutando de "cada instante" después de una baja de veinte meses por lesión.

Pregunta: ¿Cómo ha vivido un tiempo de baja tan prolongado?

Respuesta: "Nunca tuve dudas sobre mi regreso. Volver fue mi motor para superar los momentos más difíciles. Evidentemente, es algo que me hubiera gustado no tener que vivir, pero es algo que ahora forma parte de mí, de mi experiencia. Lo transformo en una fuerza para el resto de mi carrera".

P: ¿Cómo vivió ese regreso a la competición el pasado 5 de octubre?

R: "Había forzosamente mucha emoción. Lo esperaba desde hacía mucho tiempo. En mis primeros pasos reviví en mi cabeza todo, los momentos difíciles. Pude ver cómo las chicas estaban felices por mí, por el equipo, y también los ánimos de la gente. Disfruté de verdad de ese momento porque era una gran victoria personal. Siempre hay impaciencia por mostrar los resultados de un largo trabajo. Pero estoy disfrutando de cada instante en este regreso".

P: ¿Cuáles fueron las sensaciones?

R: "Hay que tener mucha paciencia, pero mi entorno dice tenerla. Con tiempo y trabajo, todo estará en orden. Estoy segura de que volveré al nivel al que quiero estar. Conservo un ánimo positivo y miro hacia adelante".

P: ¿Cómo ha vivido en este tiempo que el Lyon dejara de ser campeón de Francia y de Europa?

R: "Es una decepción y un fracaso para nosotras. Hay que aceptarlo y no escondernos detrás de explicaciones, sino analizar lo bueno y lo menos bueno. No estuvimos al nivel. También es una ocasión para realizar algunos cambios, empezar de nuevo con actitud renovada".

P: ¿Cuál es su opinión del FC Barcelona, el nuevo campeón de Europa en el fútbol femenino?

R: "Cuanta más competencia haya, mejor. El Barcelona tuvo una gran temporada, pero hay que destacar que el Lyon nunca perdió contra el Barça. Es un gran equipo, bien preparado para esta temporada, pero seguimos centradas en nosotras mismas. Estoy segura de que tendremos la ocasión de enfrentarnos a ese equipo. Y lo estamos deseando".

P: Se está hablando de la posibilidad de que el Mundial masculino pase a disputarse cada dos años. ¿Teme que eso dañe la exposición de las competiciones internacionales del fútbol femenino?

R: "Sí, eso es así. Eso plantea problemas para el fútbol femenino, pero también para el fútbol masculino. Añadir Mundiales para ganar más dinero es una idea que no se ajuste a la situación actual. Es un deporte de alto nivel que exige mucho a los deportistas. Encadenar torneos es muy duro física y mentalmente. Esto demuestra que los que toman las decisiones no están en el terreno de juego y no tienen consideración por los jugadores. Es un mundo en el que el dinero gana más y más terreno, y es algo triste. El aumento del riesgo de lesiones es algo que también podemos tener que temer".

