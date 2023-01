Al-Attiyah gana la quinta etapa del Dakar, Carlos Sainz fue segundo

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), vigente campeón del Rally Dakar en categoría de coches, logró una segunda victoria en la edición de 2023, este jueves en Hail (norte de Arabia Saudita), aumentando su ventaja como líder de la clasificación general, en una jornada en la que Carlos Sainz fue segundo.

Los Audi Híbridos, que desde el jueves tienen 8 KW suplementarios gracias al nuevo reglamento que busca compensar las potencias, lograron la segunda y la tercera plaza de esta etapa de 649 kilómetros en las dunas.

Sainz fue segundo a 1 minuto y 57 segundos y Stephane Peterhansel tercero a 3 minutos y 44 segundos, según los resultados provisionales.

En la general Al-Attiyah, cuatro veces ganador de la prueba (2011, 2015, 2019 y 2022) es primero con 22 minutos y 36 segundos sobre Peterhansel y 27 minutos y un segundo con el saudí Yazeed Al-Rajhi (Toyota).

"Ha sido una etapa dura, donde hemos intentado apretar como locos después de la decisión de la FIA de dar más potencia a los Audi. Hemos apretado tanto que estamos muy cansados, pero contento de haber acabado sin problemas el día", señaló Al-Attiyah sobre la motivación extra que tuvo.

Sainz, con dolores en espalda y cuello tras un aterrizaje duro, calificó la etapa de "muy exigente para el cuerpo".

"Creo que me he hecho daño en el cuello en una compresión, con un impacto muy duro, a ver si el fisio me puede arreglar un poco porque ha sido un día muy físico. La suspensión quizá iba un poco demasiado dura", explicó el veterano piloto español.

En motos, un día después de cumplir 32 años, se impuso el francés Adrien Van Beveren, firmando su primera victoria en esta 45ª edición del famoso rally.

El piloto de Honda aprovechó el despiste de los hombres de cabeza al comienzo de la especial para trazar su ruta y distanciar en 13 segundos a su compañero chileno José Ignacio Cornejo y al californiano Mason Klein (KTM) en 5 minutos y 13 segundos.

La jornada en las dunas fue muy negativa para el australiano Daniel Sanders (GasGas), que pagó sus errores de navegación finalizando en la 21ª plaza, con 26 minutos y 56 segundos de retraso, lo que le hacen caer del primer puesto al octavo, a 13 minutos y 8 segundos del nuevo líder, el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna).

A dos minutos y 32 segundos del primer puesto está el argentino Kevin Benavides (KTM). Tercero es Klein, de 21 años, a 10 minutos y 24 segundos.

El español Joan Barreda, que el miércoles ganó la cuarta etapa, sufrió una caída tras haber rodado en la parte delantera de la carrera. Es sexto a 4 minutos y 52 segundos de Howes.

La 45ª edición del rally comenzó el 31 de diciembre y cuenta con 15 jornadas de carrera, con 8.000 kilómetros a recorrer antes de llegar el 15 de enero a Dammam, en el golfo pérsico.

