Al Attiyah sigue líder sólido en el Dakar tras jornada sin etapa de motos

El saudí Yazeed Al-Rajhi y su copiloto alemán Dirk Von Zitzwewitz ganaron este sábado al volante de su Toyota la séptima etapa del Rally Dakar, una etapa anulada en la categoría de motos, debido a las condiciones climáticas de estos últimos días.

El saudí, remotivado tras sus problemas técnicos de la víspera, que le costaron 5 horas y 28 minutos de retraso, combatió a lo largo de los 333 km del recorrido cronometrado.

Al Rajhi realizó el mejor crono en esta etapa entre Riad y Al Duwadimi, más al noroeste, hecha en los primeros kilómetros de pistas en las montañas pedregosas, entre cañones.

Al-Rahji precedió a dos Prodrive: en 8 minutos y 54 segundos al pilotado por el lituano Vaidotas Zala, y en 10 minutos y 15 segundos al del francés Guerlain Chicherit.

"Fue por fin una buena jornada" pese a "una navegación un poco difícil en algunos lugares", afirmó Zala.

La jornada fue por contra sombría para Audi, con un nuevo golpe duro.

Mattias Ekström, que era líder de la etapa en el km 196, se vio frenado en su carrera unos cientos de metros más lejos debido a un problema técnico.

Su compañero Carlos Sainz, que estaba bien en carrera en los primeros kilómetros, tuvo que venir a su rescate, perdiendo algunos minutos, que no cuentan apenas para el español, visto el abismo que le separa de los primeros en la clasificación.

Tras el choque el viernes contra un montículo, contra el que también chocó Stéphane Peterhansel y Edouard Boulanger, que tuvieron que abandonar, el español no terminó la especial y regresó hacia las 23h00 bajo la lluvia, recibiendo una penalización de 10 horas y 45 minutos, el tiempo estimado de la etapa, y de 18 horas suplementarias por no haber seguido el trazado y no haber realizado una serie de puntos de paso.

Las imágenes del día retendrán los trompos del piloto neerlandés Erik Van Loon, que perdió el control de su Toyota en el km 99 de la parte cronometrada de la etapa.

Van Loon perdió el conocimiento pero estaba consciente cuando fue socorrido por el servicio médico de la carrera, indicaron los organizadores, ASO.

El piloto, que sufre de dolores cervicales, fue trasladado en helicóptero a un hospital para exámenes médicos, según la misma fuente.

Cuadruple vencedor de la prueba, el catarí Nasser Al-Attiyah terminó le etapa decimocuarto, 19 minutos y 12 segundos detrás del primero, pero sigue siendo sólido líder en la general, con 1 hora y 1 minuto de ventaja sobre el segundo, su compañero, el sudafricano Henk Lategan, y 1 hora y 11 minutos respecto al brasileño Lucas Moraes, un podio 100% Toyota.

Esta séptima etapa fue remodelada para adaptarse a los caprichos meteorológicos. Fuertes lluvias caídas el martes más al norte del reino hicieron un tiempo impracticable en el sitio del campamento previsto en Al-Duwadimi. La sexta etapa fue por tanto acortada, y la séptima anulada para unos motociclistas cansados por kilómetros añadidos, el frío y la lluvia.

En categoría de motos, el estadounidense Skyler Howes ocupa la primera plaza delante del australiano Toby Price (ahora a 3 minutos y 31 segundos) y del argentino Kevin Benavides (a 7 minutos y 1 segundo).

