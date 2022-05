Alcaraz destrona a Zverev en Madrid y ya sueña con Roland Garros

El joven Carlos Alcaraz ganó este domingo el Masters 1000 de tenis de Madrid al imponerse contundentemente en la final al alemán Alexander Zverev por 6-3, 6-1, ganador del pasado año.

Tras deshacerse de Rafa Nadal en cuartos y de Novak Djokovic en semis, Alcaraz, noveno jugador mundial, conquistó su segundo Masters 1000 de la temporada, ante el vigente campeón del torneo madrileño en apenas una hora y dos minutos, y sueña ya con hacer algo grande en Roland Garros (22 mayo-5 junio).

Animado por sus victorias ante el número uno y el número cuatro del mundo, Alcaraz, de 19 años, superó este domingo al número tres en una final rápida, en la que Zverev no encontró en ningún momento soluciones para contrarrestar al murciano.

"Para mí es el mejor jugador del mundo en este momento", se rindió en rueda de prensa Zverev, doble ganador en Madrid, en 2021 y 2018 y que había ganado sus dos encuentros anteriores con Alcaraz en Acapulco y Viena la temporada pasada.

El ganador más joven del torneo madrileño se vio empujado en todo momento por el ambiente en la Caja Mágica madrileña, rendida al tenista español al grito de "¡Vamos Carlos!".

"Ha sido un ambiente espectacular", dijo al recibir el trofeo del Torneo Alcaraz, el primer jugador que logró vencer de forma consecutiva en un mismo torneo a Nadal y Djokovic en tierra.

El día acabó de la mejor manera, pero estuvo a punto de torcerse debido a sus molestias en el pie derecho que se torció jugando contra Nadal.

"Me he levantado con el tobillo más hinchado y también tenía una ampolla que se me había infectado", explicó en rueda de prensa.

"Ha sido un inicio de día complicado, me costaba un poquito andar, pero al final con mi equipo, hemos podido hacer unas cosillas para estar al 100% en el partido", afirmó Alcaraz.

Alcaraz volvió a hacer prueba de su agresividad en el primer set, que se decidió en el sexto juego cuando el español rompió en blanco el saque de su rival para ponerse 4-2.

El prodigio murciano confirmó con su saque el 5-2 para ganar una ventaja que le permitiría llevarse la manga.

Alcaraz volvió a ser letal con sus dejadas, a las que no lograba llegar el alemán, que trató de hacer daño con su saque.

Se mostró siempre muy seguro ante un Zverev, que parecía no encontrar la forma de contrarrestar la presión de su rival hasta el punto de que no llegó a contar con ninguna ocasión de rotura.

En la segunda manga, Alcaraz rompió el servicio del germano en el tercer juego con una magnífica dejada, para abrir la vía a su victoria.

En el siguiente juego, el español volvió a romper el servicio de un germano, que estrelló dos pelotas claves en la red y que cada vez se mostraba más cabizbajo, sin encontrar la forma de remontar.

Con 5-1 en el marcador y Zverev al servicio, el alemán logró levantar tres bolas de partido, pero en la cuarta, una doble falta dio la final al español.

El alemán se quejó de no tener "ninguna posibilidad de ser yo mismo, de jugar a mi nivel" debido a lo tarde que habían acabado algunos de sus compromisos anteriores, que le llevaron a acostarse a horas tan tardías como las 4h00 o las 5h00.

"No es una excusa y hoy aunque estuviera fresco probablemente no le habría ganado a Carlos, pero hubiera sido un mejor partido", aseguró Zverev.

El español sumó el segundo Masters 1000 de su incipiente carrera, tras ganar en Miami a principios de abril. Acumula cuatro trofeo en esta temporada, junto a Rio de Janeiro y Barcelona.

La nueva sensación del tenis español, que hace un año estaba más allá del puesto 120 de la ATP, se aseguró con esta victoria subir del noveno al sexto puesto del ránking el lunes y mirar ya a Roland Garros.

"Tengo muchas ganas de ir a París a ganar un Grand Slam, de demostrar mi nivel en un Grand Slam", aseguró Alcaraz, que no acudirá a Roma, cuyo Masters 1000 arrancó este domingo, para cuidar de su tobillo con vistas a París.

