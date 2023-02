Alcaraz se esfuerza para ganar y Norrie sufre en torneo de Buenos Aires

El español Carlos Alcaraz, máximo favorito y número 2 del ranking, debutó en el ATP 250 de Buenos Aires con un trabajoso triunfo sobre el serbio Laslo Djere, y también avanzó el segundo preclasificado, el británico Cameron Norrie, que estuvo al borde de una inesperada eliminación en la tierra batida argentina.

Alcaraz, que disputa en Buenos Aires su primer torneo de la temporada y en su primer cotejo oficial después de 103 días, derrotó al serbio Laslo Djere (57º del mundo) con parciales de 6-2, 4-6 y 6-2, en el último encuentro de la jornada en el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante unos 5.000 espectadores.

"Más allá de lo que son los golpes, hubo varios momentos en los que no he sabido cómo gestionarlos y eso te lo da la competición, jugar varios partidos. Eso te ayuda a manejarlo de cierta manera. Cuando me ha hecho el break en el 2º set no lo he sabido gestionar, faltó controlarme y pausarme. Eso te lo dan los partidos y es lo que me falta", analizó el español.

"Me he sentido muy bien, pero tengo mucho margen de mejor, la vuelta a la competición después de cuatro meses es complicado, necesito sumar ritmo de partido", agregó Alcaraz, que se calificó con "7 puntos" por su actuación.

En los cuartos de final, el jugador nacido en El Palmar se enfrentará con el serbio Dusan Lajovic (90º), que en el duelo previo eliminó al argentino Camilo Ugo Carabelli (127º) por 6-3 y 6-1.

Más temprano, Cameron Norrie, 12º del ranking mundial y segundo favorito en el certamen bonaerense, eliminó al argentino Facundo Díaz Acosta por 4-6, 7-5 y 7-6 (8/6), en un pulso dramático de 2 horas y 59 minutos, en el que estuvo varias veces al filo del abismo.

Díaz Acosta tuvo ventaja de 6-4, 5-3 y su servicio para quedarse con el partido, pero Norrie reaccionó a tiempo para ganar cuatro games en fila y quedarse con el segundo set.

En ese último parcial la paridad se mantuvo, y otra vez Norrie escapó de la eliminación después de estar 1-4 en el desempate, en un duelo en el que sólo la mayor experiencia y oficio en los momentos decisivos ayudó al jugador británico para seguir en carrera.

En su primer partido en el cuadro principal del Argentina Open, Norrie mostró altibajos, cometió muchísimos errores no forzados, y se vio sorprendido en varios pasajes por un adversario casi sin experiencia en el nivel ATP.

"Sentí que no jugué bien y le quiero dar crédito a Díaz Acosta por cómo jugó. Él no tenía nada que perder y yo tuve que empezar a jugar mejor", comentó el jugador británico.

En los cuartos de final, el británico se medirá con el argentino Tomás Martín Etcheverry (82º), que logró un buen triunfo sobre el español Roberto Carballés Baena (76º) por 4-6, 6-1 y 6-2, para firmar su primera vez entre los ocho mejores de un torneo de la gira ATP.

Estos son los resultados del miércoles en el ATP de Buenos Aires:

-Segunda ronda:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) a Laslo Djere (SRB) 6-2, 4-6, 6-2

Cameron Norrie (GBR/N.2) a Facundo Díaz Acosta (ARG) 4-6, 7-5, 7-6 (8/6)

Tomás Martín Etcheverry (ARG) a Roberto Carballés Baena (ESP) 4-6, 6-1, 6-2

Dusan Lajovic (SRB) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-3, 6-1

str/cl