Alcaraz vence a Norrie y celebra su primer título de 2023 en Buenos Aires

El español Carlos Alcaraz se consagró campeón del ATP 250 de Buenos Aires al derrotar por 6-3 y 7-5 al británico Cameron Norrie, en la final disputada este domingo, con la que se completó el segundo torneo de la gira sudamericana de tierra batida.

Alcaraz, que disputó en la capital argentina su primer torneo de la temporada luego de tres meses de inactividad por lesión, celebró el séptimo título de su carrera y el quinto sobre polvo de ladrillo, el primero desde la obtención del Masters 1000 de Madrid en mayo del año pasado.

Alcaraz, de 19 años, sucede en el palmarés del campeonato argentino al noruego Casper Ruud.

El murciano cumplió su promesa del sábado cuando proyectó una final de alto nivel y prometió dar todo para quedarse con el titulo. Este domingo, comenzó a dominar cuando promediaba el primer set y consiguió un break en el séptimo game, para hilvanar siete juegos en fila (6-3 y 3-0).

Aunque Norrie remontó para igualar en 5-5, Alcaraz consiguió quebrar en el último game y cerrar el cotejo con una 'dejada' de lujo en una hora y 33 minutos.

"Jugamos una gran final. Es un momento muy feliz para mí, el primer título después del US Open y de estar casi cuatro meses parado", dijo el flamante campeón.

Estoy "muy contento, esto no me lo imaginaba y salió mejor de lo esperado. No esperaba jugar en este nivel después estar tanto tiempo sin competición, sin partidos oficiales", aseveró.

"Luchar por el número 1 es una motivación muy grande que está ahí, pero intento no ponerme esa presión, sí en ir a cada torneo pensando que puedo ganarlo y mostrar el mejor nivel, en disfrutar en pista. Ganar un título es siempre bonito y espero seguir así en 2023", destacó Alcaraz, que en las próximas horas viajará a Brasil para jugar el ATP 500 de Río de Janeiro.

De su lado, Norrie aseguró que estaba "feliz" de jugar en Buenos Aires. "Esto es lo que esperaba, ha sido una gran experiencia jugar aquí. Felicito a 'Charly' [Alcaraz]".

"Es genial verte de nuevo en el circuito, no mucho en la cancha, pero sí te extrañamos afuera. Mereces el título porque lo hiciste mejor que yo", dijo Norrie, con gran sentido del humor pese a la derrota.

En la ruta hacia el título, Alcaraz venció sucesivamente a los serbios Laslo Djere y Dusan Lajovic y a su compatriota Bernabé Zapata Miralles, antes de encontrarse en el duelo decisivo con Norrie.

De su lado, Norrie sufrió su novena derrota en una final del circuito ATP y la segunda en 2023, ya que en enero pasado había caído en la definición del torneo de Auckland.

Más temprano, los italianos Fabio Fognini y Simonel Bolelli se consagraron campeones del certamen de dobles del Argentina Open al imponerse en la final al colombiano Nicolás Barrientos y al uruguayo Ariel Behar por 6-2 y 6-4.

Estos son los resultados del domingo en el ATP de Buenos Aires:

-Final:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) a Cameron Norrie (GBR/N.2) 6-3, 7-5

-Final de dobles:

Fabio Fognini/Simone Bolelli (ITA/N.3) a Nicolás Barrientos (COL)/Ariel Behar (URU) 6-2, 6-4

