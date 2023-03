Alcaraz y Swiatek resuelven líos para avanzar en Indian Wells y Wawrinka revive

El español Carlos Alcaraz y la polaca Iga Swiatek, los dos primeros sembrados del torneo de Indian Wells, superaron el lunes con algunas dificultades sus cruces de tercera ronda en una jornada en la que el veterano Stan Wawrinka revivió su mejor tenis frente al emergente Holger Rune.

El torneo del desierto californiano despidió también a los últimos representantes argentinos, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, que se quedaron a un paso de los octavos de final que se jugarán íntegramente el martes.

En el triunfo número 100 de su fulgurante carrera en la ATP, Alcaraz venció al neerlandés Tallon Griekspoor y dio un paso más hacia su objetivo de recuperar el número uno mundial, que lograría si conquista este título de Masters 1000.

Alcaraz, que ocupa la segunda plaza del ranking de la ATP, superó a Griekspoor (36º) por 7-6 (7/4) y 6-3.

El prodigio español, de 19 años, tuvo que remar a contracorriente durante todo el primer set con problemas para descifrar el potente servicio de Griekspoor.

Aliviado tras embolsarse la primera manga en el 'tiebreak', el español logró romper el servicio de Griekspoor a la primera oportunidad, asfaltando el camino hasta los octavos, en los que se topará con la promesa británica Jack Draper (56º de ATP).

Alcaraz, que el año pasado se convirtió en el número uno masculino más joven de la historia al ganar el Abierto de Estados Unidos, celebró su triunfo 100 en un total de 132 partidos.

Su primera victoria fue en febrero de 2020, a los 16 años, en el torneo de Río frente a su compatriota Albert Ramos, en una batalla que se alargó hasta las tres de la madrugada.

"Han pasado muchas cosas desde aquella primera victoria", recordó después en la rueda de prensa. "Estoy muy orgulloso de mí mismo por haber conseguido estas primeras 100 victorias".

El cruce más trepidante del día lo protagonizaron Wawrinka, de 37 años, y Rune, de 19, en un duelo con cuentas pendientes.

El suizo, ganador de tres títulos de Grand Slam, se impuso por 6-2, 6-7 (5/7) y 7-5 en una dulce revancha tras su derrota de noviembre en París-Bercy, donde Rune alzó después por sorpresa su primer trofeo de Masters-1000.

Molesto con su actitud, el suizo le espetó al término de aquel juego al danés: "Mi consejo es que dejes de comportarte como un bebé en la pista".

Este lunes fue Rune quien le preguntó en la red al suizo: "¿No tienes nada que decirme ahora?", a lo que un sorprendido Wawrinka respondió: "¿Qué quieres que te diga?"

En otro duelo generacional, Jack Draper, de 21 años, frenó el camino de su ídolo Andy Murray, de 35, por 7-6 (8/6) y 6-2 en la primera vez que se enfrentaban en el circuito.

"He admirado a Andy desde que era muy joven", dijo después Draper. "Pude conocerle y entrenar con él a menudo desde 2019. Es una persona realmente especial, gran campeón, gran ser humano. Es un privilegio jugar contra él".

En otra de las grandes exhibiciones del día, el estadounidense Taylor Fritz, defensor del título, solo necesitó de 71 minutos para despedir al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-2.

La salida de Báez siguió a la de Francisco Cerúndolo, los últimos tenistas argentinos en liza en Indian Wells.

Cerúndolo sufrió su segunda derrota en dos meses frente al joven canadiense Felix Auger-Aliassime por 7-5 y 6-4 después de salvar hasta cinco pelotas de partido.

En la rama femenina, de categoría WTA-1000, la polaca Iga Swiatek pasó un duro examen frente a la canadiense Bianca Andreescu hasta sellar el boleto a octavos por marcador de 6-3 y 7-6 (7/1).

Swiatek, número uno mundial y defensora del título en Indian Wells, sacó su manual de soluciones para desarbolar a la siempre aguerrida Andreescu en un trepidante segundo set.

En la siguiente ronda, la polaca enfrentará a la británica Emma Raducanu, que eliminó por 6-1, 2-6 y 6-4 a la brasileña Beatriz Haddad Maia.

Y la española Paula Badosa, campeona del torneo en 2021, encadenó una nueva decepción en este inicio de año al caer 6-3 y 7-5 ante la kazaja Elena Rybakina, ganadora de Wimbledon en 2022.

Badosa, que llegó a ser número dos mundial en 2022, ha caído hasta el puesto 22 en un complicado inicio de temporada en el que se perdió el Abierto de Australia por una lesión en el aductor.

"Ha sido un principio de año difícil para mí (...) He estado dos meses que no he podido jugar al nivel que me gustaría. Aquí esperaba jugar más partidos", admitió en declaraciones a la AFP.

- Resultados del lunes en el torneo de Indian Wells:

Hombres

Tercera ronda

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Tallon Griekspoor (NED/N.31) 7-6 (7/4), 6-3

Jack Draper (GBR) a Andy Murray (SCO) 7-6 (8/6), 6-2

Tommy Paul (USA/N.17) a Hubert Hurkacz (POL/N.9) 4-6, 6-2, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.8) a Francisco Cerundolo (ARG/N.27) 7-5, 6-4

Taylor Fritz (USA/N.4) a Sebastián Báez (ARG/N.30) 6-1, 6-2

Márton Fucsovics (HUN) a Alex Molcan (SVK) 6-4, 6-2

Jannik Sinner (ITA/N.11) a Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (9/7), 6-4

Stanislas Wawrinka (SUI) a Holger Rune (DEN/N.7) 6-2, 6-7 (5/7), 7-5

Mujeres

Tercera ronda

Iga Swiatek (POL/N.1) derrotó a Bianca Andreescu (CAN/N.32) 6-3, 7-6 (7/1)

Emma Raducanu (GBR) a Beatriz Haddad Maia (BRA/N.13) 6-1, 2-6, 6-4

Sorana Cirstea (RUM) a Bernarda Pera (USA) 6-3, 6-1

Caroline Garcia (FRA/N.5) a Leylah Fernandez (CAN/N.30) 6-4, 6-7 (5/7), 6-1

Markéta Vondrousová (CZE) a Ons Jabeur (TUN/N.4) 7-6 (7/5), 6-4

Karolína Muchová (CZE) a Martina Trevisan (ITA/N.23) 6-4, 3-6, 6-4

Elena Rybakina (KAZ/N.10) a Paula Badosa (ESP/N.21) 6-3, 7-5

Varvara Gracheva (RUS) a Daria Kasatkina (RUS/N.8) 6-4, 6-4

