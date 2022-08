Alpine y McLaren, citadas el lunes para resolver el culebrón Piastri

Las escuderías Alpine y McLaren, que estiman ambas tener un contrato válido con el piloto australiano Oscar Piastri, declararán el lunes ante el Despacho de Reconocimiento de Contratos (CRB por sus siglas en inglés) de la Fórmula 1, explicó el sábado el director del equipo francés.

El culebrón arrancó a inicios de agosto, cuando Fernando Alonso anunció el fichaje sorpresa por Aston Martin para la temporada 2021.

Alpine, actual escudería del asturiano, anunció que el piloto que remplazaría al español a partir de la próxima temporada sería el reserva australiano Oscar Piastri.

Sin embargo, el australiano de 21 años, desmintió esta información: "No he firmado ningún contrato con Alpine para 2023. No seré piloto de Alpine la próxima temporada".

El desdén del joven piloto, campeón en Fórmula 3 (2020) y Fórmula 2 (2021), hacia el equipo en el que se formó, es porque encontró un acuerdo con McLaren, equipo que está a la espera de resolver el caso para oficializar la llegada del australiano.

Alpine, que estima que Piastri si tiene contrato en 2023, se dirigió al CRB, órgano de arbitraje competente en esta materia.

"Pediremos al CRB decidir que contrato por Oscar tiene prioridad", declaró Otmar Szafnauer de Alpine durante una rueda de prensa en el marco del Gran Premio de Bélgica.

Cuatro abogados especialistas del derecho internacional del deporte se reunirán el lunes en Ginebra (Suiza) para escuchar a las dos partes, explicó una fuente cercana el caso a la AFP.

El CRB, estructura de arbitraje independiente de la FIA, debe entonces informar de su decisión a las partes interesadas en un plazo de tres días. Ningún recurso será posible.

