América de Cali gana en su visita al Medellín y es líder del fútbol colombiano

Con un agónico tanto del mediocampista Luis Francisco Sánchez, América de Cali ganó 1-0 en su visita al Deportivo Independiente Medellín y trepó a la cima del torneo Apertura del fútbol colombiano, cuya quinta fecha se disputó parcialmente el domingo.

Los 'Diablos Rojos' tuvieron que esperar a los descuentos (90+2) para quedarse con el partido más atractivo de la jornada y ascender a la cima de la tabla con 10 puntos.

Su escolta, el recién ascendido Boyacá Chicó (9 puntos) aún puede recuperar la punta cuando dispute su partido de la quinta fecha ante el Unión Magdalena, pospuesto para un día aún por definir por la celebración de los carnavales en Santa Marta, donde juega el Unión.

El bicampeón de Libertadores Atlético Nacional (6) no pudo pasar del empate 1-1 en su visita al Atlético Bucaramanga (9), en un partido marcado por la intervención del VAR para anular un tanto de los 'Verdolagas' por un polémico fuera de lugar de un jugador que no tocó el balón en la acción.

"Dejar de validar el gol de Palacios es no pensar en el deporte. El arbitraje excelente, pero el VAR le hace daño al fútbol, de una forma clara", dijo tras el partido el brasileño Paulo Autuori, entrenador de Nacional.

Tampoco ha tenido un buen arranque de torneo el Junior de Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero, quien aún no conoce la victoria desde su regreso al balompié local en enero. Esta vez, el ex River no pudo evitar que 'Los Tiburones' (3) cayeran por la mínima ante el Deportivo Pasto (6), que anotó el único tanto de la noche en los descuentos y cuando tenía un jugador menos.

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol colombiano, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Atlético Huila - Deportes Tolima 0 - 0

- Sábado:

Envigado FC - Alianza Petrolera 0 - 0

Independiente Medellín - América de Cali0 - 1

Millonarios - Jaguares FC 2 - 1

Deportivo Pasto - Junior 1 - 0

- Domingo:

Deportivo Pereira - Once Caldas 3 - 1

La Equidad - Independiente Santa Fe 0 - 1

Atlético Bucaramanga - Atlético Nacional 1 - 1

- Lunes:

(01h05 GMT) Deportivo Cali - Rionegro Águilas

. Aplazado

Unión Magdalena - Boyacá Chicó

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. América de Cali 10 5 3 1 1 11 5 6

2. Boyacá Chicó 9 3 3 0 0 6 1 5

3. Atlético Bucaramanga 9 5 2 3 0 5 3 2

4. Rionegro Águilas 8 4 2 2 0 7 4 3

5. Envigado FC 7 5 1 4 0 4 3 1

6. Millonarios 6 2 2 0 0 5 3 2

7. Deportivo Pasto 6 3 2 0 1 5 4 1

8. Deportivo Pereira 6 4 2 0 2 8 8 0

9. Atlético Nacional 6 5 1 3 1 4 4 0

10. La Equidad 5 4 1 2 1 4 4 0

11. Jaguares FC 5 5 1 2 2 6 7 -1

12. Deportes Tolima 5 4 1 2 1 5 6 -1

13. Independiente Santa Fe 5 4 1 2 1 4 5 -1

14. Unión Magdalena 5 4 1 2 1 3 6 -3

15. Alianza Petrolera 4 3 1 1 1 2 2 0

16. Junior 3 5 0 3 2 2 4 -2

17. Deportivo Cali 2 2 0 2 0 1 1 0

18. Independiente Medellín 2 5 0 2 3 4 7 -3

19. Once Caldas 2 5 0 2 3 3 7 -4

20. Atlético Huila 1 5 0 1 4 3 8 -5

