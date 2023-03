Ancelotti recuerda a Hazard que en el Real Madrid "hay mucha competencia"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este martes que la relación con Eden Hazard "no es fría", recordando que el belga apenas juega porque "en el Real Madrid hay mucha competencia" y en su posición está Vinicius.

"La relación no es fría. Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho, no hablo mucho con él, es verdad, porque también hablar es una cuestión de carácter, hablas más con unas personas que con otras", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

"Esto no es lo más importante para mí, aunque no hablamos mucho, aunque no juega mucho, él me respeta. Esto lo valoro mucho y yo lo respeto mucho también", añadió el técnico merengue antes de enfrentarse el miércoles al Liverpool en la Champions.

Ancelotti hizo estas declaraciones tras ser preguntado por la entrevista del extremo belga a la televisión de su país, en la que afirmó que "con el entrenador, no hablamos, pero nos respetamos".

Hazard, que apenas ha participado en siete encuentros esta temporada, añadió que "hay una cosa que podría sacarme de la espiral en la que estoy metido y es jugar".

"Veo en los entrenamientos que puedo aportar cosas. Me siento bien físicamente. Pero hay otros jugadores" que juegan habitualmente", añadió Hazard, que tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2024 y descartó un traspaso.

Ancelotti admitió este martes el belga apenas juega, pero es porque "hay mucha competencia y en su posición está jugando un futbolista que en este momento aporta mucho, que es Vinicius".

Al ser preguntado por si cuenta con Hazard de cara a la próxima temporada, Ancelotti se limitó a afirmar que "para el próximo año cuento con los jugadores que me pone el club a disposición".

