Antiguos mayas regalaban a sus vecinos un mono araña para estrechar lazos

Hace mil setecientos años, una hembra de mono araña fue presentada como un preciado regalo -y posteriormente sacrificada brutalmente- para reforzar los lazos entre dos grandes potencias de la América prehispánica, según un nuevo estudio.

El trabajo, publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), compara la ofrenda de las élites mayas a Teotihuacán con la diplomacia del panda de China que acompañó la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos en la década de 1970.

Mediante el uso de múltiples técnicas -incluyendo la extracción de ADN antiguo, la datación por radiocarbono y el análisis químico de la dieta- los investigadores fueron capaces de reconstruir la vida y la muerte de la primate, encontrando que probablemente tenía entre cinco y ocho años de edad cuando fue enterrada viva.

"Es un momento muy emocionante para hacer arqueología porque la metodología está por fin aquí", dijo a la AFP el autor principal, Nawa Sugiyama, de la Universidad de California en Riverside.

El trabajo comenzó con el sorprendente descubrimiento de Sugiyama en 2018 de los restos del animal en las ruinas de Teotihuacán, lugar declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el árido altiplano mexicano.

Los monos araña (Ateles geoffroyi) no son nativos de la región elevada, dejando a Sugiyama con un rompecabezas que resolver: ¿Qué hacía el animal allí, quién lo llevó y por qué fue sacrificado?

Las pistas vitales vinieron de la ubicación de los restos. Teotihuacán, a 48 kilómetros al noreste de Ciudad de México, fue un importante lugar de intercambio cultural e innovación en la Mesoamérica clásica.

Aunque conocida por las pirámides de la Luna, el Sol y la Serpiente Emplumada, cada vez hay más interés por otro monumento llamado Plaza de las Columnas, un complejo en el que los vecinos mayas mantenían una presencia parecida a la de una embajada de hoy en día.

Los restos óseos del mono se encontraron en el complejo junto a un águila dorada -un emblema mexicano incluso actualmente- y rodeados de una colección de objetos de gran valor, como puntas de proyectil de obsidiana, caracolas y artefactos de piedra preciosa.

También se descubrieron más de 14.000 fragmentos de cerámica de un gran festín, así como un mural maya que representa al mono araña.

Esto, dijo Sugiyama, fue una prueba más de un intercambio que tuvo lugar en los niveles más altos, y que precedió al posterior ascenso del estado de Teotihuacán y a la participación militar en las ciudades mayas en el año 378 de la era cristiana.

Los resultados del análisis químico de dos dientes caninos que salieron en distintos momentos de la vida de la mona indican que, antes de su cautiverio, vivía en un entorno húmedo y se alimentaba de plantas y raíces.

Después de ser capturada y llevada a Teotihuacán su dieta era más parecida a la de los humanos, incluyendo maíz y chiles.

El mono araña podría haber sido "una curiosidad exótica ajena a las altas elevaciones de Teotihuacán", escribieron Sugiyama y sus colegas, y el hecho de que fuera un primate compañero de viaje posiblemente contribuyera a su carisma y atractivo.

En última instancia, el animal tuvo una macabra desaparición: "Las manos atadas a la espalda y las patas atadas indican un entierro en vivo, común entre los sacrificios humanos y animales en Teotihuacán", escribieron los autores.

Aunque salvaje a la perspectiva moderna, "tenemos que entender y contextualizar estas prácticas culturales (...) y lo que significaba ser capaz de renunciar a lo más preciado para ti", apuntó Sugiyama.

