Argentina Fans Qatar, la pasión albiceleste sin fronteras

Pasear por el paseo marítimo de la Corniche o por el zoco Waqif, en el corazón del ambiente mundialista de Catar, supone cruzarse con numerosos hinchas de distintos países que van vestidos con la camiseta de Argentina, muchos de ellos residentes en Catar y originarios de países del subcontinente indio.

Argentina Fans Qatar (AFQ) es la punta de lanza de esa populosa brigada internacional de apoyos con la que cuenta la Scaloneta en este torneo, tiñendo de albiceleste los actos previos al Mundial, con cánticos incluso en español y ritmo de tambores.

"Lo que queremos en la AFQ es que la selección de Argentina y sus hinchas se sientan como en casa", afirma en declaraciones a la AFP uno de sus representantes, Mohammed Suhail Ali, un ingeniero mecánico de 35 años, que lleva 10 años residiendo en Catar.

La Argentina Fans Qatar se constituyó en mayo de este año. Cuentan ahora con 6.000 integrantes y "la cifra va subiendo rápidamente", apunta Suhail.

Sus miembros son residentes en Catar pero de orígenes diversos, en un estado con menos de tres millones de habitantes donde el 90% son extranjeros. El país con mayor número de miembros en Argentina Fans Qatar es India, pero también hay aficionados que proceden de Bangladés, Egipto, Jordania, Yemen, Sri Lanka, Nigeria o la propia Argentina, entre otros.

"La mayor parte de los fundadores de la AFQ son de un estado del sur de la India (Kerala), donde la gente está loca por el fútbol. Allí el Mundial de fútbol es algo que se celebra con grandes carteles por todas partes, no es algo específico por este Mundial. En anteriores Mundiales se pudo ver la locura y la pasión por el fútbol", explica Suhail.

India, actual número 106 en el ranking FIFA, nunca logró clasificarse a un Mundial. Desde la AFQ reivindican poder animar apasionadamente a un país en esta competición sin haber nacido o vivido en él.

"Creo que Argentina y Brasil son célebres en muchos países de todo el mundo por su estilo de juego latinoamericano. Los deportes no deberían ser restringidos a una cuestión geográfica", insiste Suhail, que prefiere "no entrar en cuestiones políticas" cuando se le pregunta sobre las especulaciones de la prensa sobre si los organizadores han impulsado grupos de hinchas que no son auténticos para dar ambiente al torneo.

"La respuesta a esas acusaciones ya la dieron los organizadores y las autoridades de Catar", recuerda sobre el desmentido de los últimos días.

Los fundadores de Argentina Fans Qatar dicen que la semilla albiceleste fue puesta por sus padres y abuelos.

"Muchos de nosotros hemos crecido escuchando hablar de Diego Maradona. Nos enamoramos de él. Es un ídolo para todos los que apoyamos a la selección argentina y su muerte fue un shock para todos. Espero que el equipo de ahora pueda levantar el trofeo, eso sería el mayor tributo para Diego", aseguró.

En la noche del miércoles al jueves, Argentina aterrizó en Doha procedente de una breve estancia en Abu Dabi y llegó a su campo base del Mundial a las 3h45 locales de la madrugada.

Desde horas antes, un millar de hinchas esperaba delante de una de las puertas de la Qatar University para dar la bienvenida, aunque fuera desde lejos, al equipo de Lionel Scaloni. La mitad argentinos, la otra mitad aficionados locales, muchos de ellos de origen indio.

"Amamos el fútbol. Messi es el mejor. Nos gusta mucho el juego que hace Argentina en estos momentos y con Messi son los mejores. ¡Vamos a ganar!", se entusiasmaba esa noche durante la espera, en declaraciones a la AFP, Shabi, un trabajador del sector financiero de 36 años que vive en Doha y nació en Kerala.

En las camisetas, nombres indios plasmados en la espalda de la camiseta argentina competían con las que tenían el nombre de Messi.

Perla, una hincha jubilada de 68 años, desplazada a Catar desde el estado de Catamarca (norte de Argentina) y ataviada con una peluca albiceleste, se fotografiaba con ellos.

"Les he intentado enseñar algo de lo que cantamos nosotros. Lo han intentado", relataba con una sonrisa.

dr/psr