Argentino Castaño ante desempate con Charlo: "Esta vez no lo dejaré a los jueces"

Tras reclamar la victoria en su primera pelea, el invicto boxeador argentino Brian Castaño aseguró este jueves que vencerá con rotundidad al estadounidense Jermell Charlo en su combate de desempate, cuyo ganador será el campeón indiscutido del peso superwelter.

"En la primera pelea yo me sentí ganador y esto me motiva para salir victorioso en la revancha", afirmó Castaño en la rueda de prensa previa al combate del sábado en el Dignity Health Sports Park de Carson, a las afueras de Los Ángeles (California).

"Esta vez no lo quiero dejar en las manos de los jueces", subrayó el suramericano en la conferencia, celebrada en un hotel de Los Ángeles.

El primer encuentro entre Castaño y Charlo por el campeonato indiscutido del superwelter (154 libras - 69,8 kilos) se celebró en julio de 2021 en San Antonio (Texas) y concluyó con un empate en fallo dividido.

La controvertida decisión de los jueces permitió que Charlo conservara sus cinturones de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), CMB (Consejo Mundial de Boxeo) y FIB (Federación Internacional de Boxeo), y Castaño el de la OMB (Organización Mundial de Boxeo).

El argentino, que tiene un balance de 17 victorias (12 nocauts) y dos empates sin derrotas, dijo estar más confiado en su victoria al pelear ahora lejos de Texas, donde Charlo se crió.

"Lo que aprendí del anterior combate es a no ir a pelear de vuelta a la casa de él, que es lo que realmente condicionó la primera pelea", afirmó Castaño.

California "sigue siendo su casa, yo sigo siendo visitante, pero estoy más tranquilo de pelear en un lugar, entre comillas, más neutro", apuntó el púgil, alentado por aficionados argentinos en la conferencia.

"Sería muy especial para mí regalarle una gran pelea y una victoria a todos los latinos, que es algo que venimos trabajando desde hace años", reconoció.

Por su parte, Charlo expresó su seguridad en que la segunda pelea acabará con su rival en la lona.

"Mi único error entonces fue no cerrar (la pelea). Yo suelo noquear", dijo el estadounidense. "Voy a ser dominante desde el principio, voy a ser el mejor Jermell Charlo que pueda ser".

"Soy conocido por mi poder y mi velocidad y él lo sabe. Este es mi territorio y es mi momento", recalcó Charlo, que tiene un registro de 34 triunfos (18), un empate y una derrota.

"No me importa que diga que me va a noquear", respondió Castaño. "Yo le espero tranquilo a ver si aguanta los 12 asaltos".

