Argentino Di Yorio es la revelación en el Apertura-2022 de México

A solo un mes de haber sido anunciado como refuerzo del equipo León del fútbol mexicano, el delantero argentino Lucas di Yorio es considerado ya como la revelación del naciente torneo Apertura-2022 por su frenético inicio goleador en las primeras tres jornadas.

Proveniente del club chileno Everton, con 25 años de edad, Di Yorio marcha como líder del goleo individual con cuatro goles que han ayudado al León a sumar cinco puntos en tres partidos.

En la primera fecha hizo el gol de la victoria por 2-1 sobre el Atlético San Luis en tiempo de compensación. En la segunda comandó con un doblete una brava reacción para empatar 3-3 con los Pumas luego de ir 3-0 abajo en el marcador.

El fin de semana por la tercera jornada, 'La Fiera' visitó al líder Puebla en el estadio Cuauhtémoc y Di Yorio volvió a manifestarse en zona de definición al rescatar el empate 1-1 con un remate de cabeza al minuto 79.

El 'Bicho' fue reconocido por la Liga MX como el Jugador del Partido: "Di Yorio es importante en el ataque del León. En este torneo ha demostrado su calidad goleadora: cuatro goles y todos le han ayudado a su equipo a sumar puntos y a seguir invictos".

Entre 2013 y 2019, el León contó en sus filas con el delantero argentino Mauro Boselli quien en esos seis años se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia del club con 130 goles, se quedó a siete de superar el récord del mexicano Adalberto López.

Cuando dejó a la 'Fiera', Boselli se marchó al Corinthians de Brasil, luego pasó al Cerro Porteño de Paraguay y a inicios de 2022 volvió a Argentina con Estudiantes La Plata.

Semanas atrás, la dirigencia del León tuvo contacto con Boselli y se generó la expectativa de su regreso con 37 años.

También se habló en el entorno del equipo leonés de otros candidatos sudamericanos como el paraguayo Gabriel Ávalos y el argentino Lautaro Palacios.

El 14 de junio, el club esmeralda anunció el fichaje de Di Yorio, y Renato Paiva, entrenador portugués del León, avaló la contratación. "Lucas me daba mejores cosas que Boselli ya no me daba, y aquí más que lo emocional se toma en cuenta el análisis, el trabajo", argumentó Paiva.

La noticia de la llegada de Di Yorio fue anunciada en redes sociales y tuvo numerosas respuestas adversas de la afición.

"Pensé que sería Boselli". "¿Traemos un delantero genérico de la liga chilena?" "Mejor no traigan nada y denle oportunidad a los juveniles. Lo barato sale caro, este petardo solo viene de paseo", fueron algunos comentarios vertidos por los aficiondos en Twitter.

"Démosle el beneficio de la duda", fue otra opinión menos escéptica. Tras las primeras tres jornadas, los comentarios han cambiado con el 'Bicho' como líder de goleo: "¿Quién es Mauro Boselli? Yo sólo conozco a Lucas di Yorio".

