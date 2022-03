Argentino Francisco Cerúndolo da el golpe en Miami al plantarse en semifinales

En el mayor logro de su carrera, el tenista argentino Francisco Cerúndolo alcanzó el miércoles las semifinales del Masters 1000 de Miami tras el abandono por problemas físicos del italiano Jannik Sinner, actual subcampeón del torneo.

El argentino saltará de su actual puesto 103 de la ATP al Top-50 gracias a su sorprendente trayectoria en Miami, donde compite por primera vez en el cuadro principal de un torneo Masters 1000.

Este miércoles el tenista bonaerense se imponía por 4-1 en el primer set a Sinner, undécimo del ranking mundial, cuando el italiano anunció su retiro tras 23 minutos de juego.

"Hoy mis emociones son raras porque quería jugar, quería intentar ganar el partido de forma correcta", declaró Cerúndolo en rueda de prensa. "Creo que mañana o esta noche estaré más contento por lo que he hecho estas dos semanas, y espero que no se acabe. Quiero jugar lo mejor posible el viernes e intentar ganar y llegar a la final".

Cerúndolo, de 23 años, es el primer tenista argentino en llegar a las semifinales de Miami desde Juan Martín del Potro en 2018.

Tres compatriotas, Guillermo Cañas (2007), Guillermo Coria (2004) y Alberto Mancini (1992), han alcanzado la final pero ninguno pudo alzar este trofeo, uno de los más importantes del circuito más allá de los Grand Slams.

Cerúndolo aún no ha inaugurado su vitrina de títulos de la ATP y su única final fue el año pasado en el torneo de arcilla de Buenos Aires, donde cayó ante su compatriota Diego Schwartzman.

Esta temporada Schwarzman lo volvió a derrotar en los cuartos de Buenos Aires y en las semifinales de Rio de Janeiro, de categoría ATP 500.

En semifinales de Miami, Cerúndolo se encontrará al ganador del cruce del miércoles entre el alemán Alexander Zverev, número cuatro mundial, y al noruego Casper Ruud, número ocho.

Otra de las eliminatorias de cuartos enfrentará el jueves al polaco Hubert Hurkacz, defensor del título, y al ruso Daniil Medvedev, número dos mundial y favorito al trofeo ante la ausencia de Novak Djokovic y Rafael Nadal

El joven español Carlos Alcaraz y el serbio Miomir Kecmanovic pugnarán por la última plaza en semifinales.

Ante Sinner, Cerúndolo vivió un gran arranque de partido con su potente servicio, sumando tres rápidos 'aces'.

En el cuarto juego, Cerúndolo logró el primer quiebre y luego se colocó en ventaja 4-1 cuando Sinner anunció a su rival y al juez que daba por terminado el partido.

"Es una ampolla en el pie derecho, no podía moverme", explicó después Sinner, de 20 años. "En el último juego contra Nick (Kyrgios) lo había sentido, y hoy lo intenté pero no funcionó".

"No esperaba que se retirara (...) Fue raro, porque no llamó al médico ni nada. Simplemente se retiró", apuntó Cerúndolo. "Le deseo una pronta recuperación porque es un gran jugador y amigo".

Sinner, una de las grandes promesas del circuito, había eliminado el martes al australiano Kyrgios en una hora y 40 minutos de juego mientras Cerúndolo necesitó de dos horas y media para batir al estadounidense Francis Tiafoe.

Tiafoe, número 31 de la ATP, había sido el verdugo de su hermano menor, Juan Manuel Cerúndolo, en la tercera ronda.

Anteriormente Cerúndolo fue capaz de eliminar a otras dos figuras experimentadas del circuito, el estadounidense Reilly Opelka y el francés Gael Monfils.

Aún asimilando su clasificación, Cerúndolo agradeció el apoyo que ha tenido de un gran número de aficionados argentinos en las gradas de Miami, donde asegura que juega como en casa.

"Es como jugar en Argentina", aseguró. "Ayer estaba jugando contra un estadounidense (Tiafoe) y creo que había más gente animándome a mí que a él. Fue muy raro".

"Me siento muy bien aquí. Me encanta jugar con mi gente, la gente de Argentina, la gente latina. Es fantástico", agradeció. "Saca lo mejor de mí dentro de la cancha. Creo que en ningún otro lugar del mundo, excepto en Argentina, me siento como en casa".

Echando la vista atrás, el semifinalista señaló que su gran referencia del tenis de su país fue el ya retirado David Nalbandian.

"Cuando era pequeño, mi ídolo era Nalbandian. Siempre me fijo en él. Me encanta su forma de jugar", afirmó. "No es que yo juegue como él, ni siquiera cerca. Pero lo admiro. Y mi hermano (Juan Manuel) siempre fue un aficionado de (Rafael) Nadal porque es zurdo".

