Asociación de ciclistas pide ayuda para corredores del equipo Gazprom

La Asociación Internacional de Corredores (CPA) pidió una ayuda para los corredores del equipo Gazprom que no pueden ejercer su profesión como consecuencia de las sanciones a raíz de la guerra en Ucrania.

Un brazalete azul fue entregado a los corredores del Giro de Italia para que muestren su apoyo a sus colegas del equipo ruso Gazprom, cuya licencia fue suspendida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) luego de las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI).

"¿Por qué algunos entre nosotros pueden correr y otros no? ¿Por qué no encontramos juntos una solución al problema? ¿Por qué no pedaleamos todos hacia la libertad, la igualdad y la fraternidad? ¿Por qué no mostrar que el deporte une y no divide?", preguntó la CPA durante una conferencia de prensa en el marco del día de descanso en el Giro en Salo.

Estas personas "se encontraron de un día para otro sin trabajo, sin salario, sin presente y sin futuro en el ciclismo sin razón lógica", argumentó la asociación de corredores. "Desde la aparición del problema, tratamos por todos los medios de facilitar el diálogo entre la UCI y el equipo para encontrar una solución, desgraciadamente sin éxito".

La UCI anunció el 1 de marzo la exclusión de los equipos rusos y bielorrusos, entre ellos el Gazprom/RusVelo, que militaba en segunda división. Entre sus 21 corredores, el costarricense Kevin Rivera.

