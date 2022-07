"Atacar de cerca como de lejos, lo intentaré todo", promete Pogacar

Tadej Pogacar prometió este lunes "intentarlo todo" para recuperar el maillot amarillo que luce Jonas Vingegaard, atacando tanto "de cerca como de lejos" en las tres próximas etapas del Tour de Francia en los Pirineos.

"Debo aprovechar todas las oportunidades y atacar en cuanto sea posible, en cada subida. Atacar de cerca, de lejos, lo intentaré todo porque tengo un retraso importante para recuperar", insistió el esloveno este lunes en el último día de descanso.

Pogacar está a 2 minutos y 22 segundos de su rival danés, un día antes de iniciar el tríptico pirenaico.

"Habrá ocasiones. En tres días pueden pasar muchas cosas. Todos empezamos a estar cansados, físicamente y mentalmente", afirmó el vencedor de los dos últimos Tours.

"Estoy muy motivado, Jonas es el rival a batir. Está superfuerte. Hasta ahora no he logrado dejarlo atrás pero si fuerzo un poco más quizá termine por ceder", añadió.

El esloveno no cuenta con la contrarreloj del sábado entre Lacapaelle-Marival y Rocamadour (40,7 km) para eliminar su desventaja. "No apostaría por ello. Jonas demostró que se siente cómodo en ese ejercicio", declaró.

El año pasado, Vingegaard aventajó en 25 segundos al esloveno en la contrarreloj de 30,8 kilómetros entre Libourne y Saint-Émilion.

Pero si no lograse subir a lo más alto del podio en París, Tadej Pogacar no lo considera un fracaso. "No sería el fin del mundo. Ya gané dos veces y acabar segundo, con el maillot blanco (del mejor joven), no está mal tampoco", aseguró.

