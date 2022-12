Atletas del surf adaptado conquistan las olas de California en busca de una oportunidad olímpica

Mujer y con una discapacidad, Liv Stone batalló hasta convertirse en la campeona mundial del surf adaptado. Ahora en la cresta de la ola, la estadounidense sueña con una oportunidad de disputar el oro olímpico.

"Es duro. Una chica involucrarse en deportes... ahora ¿una chica con una discapacidad? es como enfrentar una doble discriminación en contra", cuenta la estadounidense que busca su tercer título en el Campeonato Mundial de Surf Adaptado en Pismo Beach, ciudad en la costa californiana.

"Y eso realmente te muestra que todo es posible", agrega la joven de 19 años que nació con sus brazos más cortos y manos no completamente desarrolladas.

"En el agua me siento como parte de algo mayor y no me siento discriminada. Lo que todos aquí tenemos en común es que tenemos discapacidades y nos sentimos completos en el océano".

"Tal vez nuestra forma de surfear sea un poquito diferente, pero es inspirador".

El surf debutó como disciplina en Tokio 2021, pero el surf adaptado no fue incluido en los paralímpicos en ese año ni en París 2024.

Stone sueña con que el Comité Paralímpico Internacional de luz verde para que la modalidad sea parte de la cita en Los Ángeles 2028.

"Definitivamente ayuda que será en Los Ángeles", opina Robert Fasulo, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Surf, quien observa la competencia en la soleada Pismo Beach.

"Surfear es parte de la cultura de California (...) Es natural que los organizadores favorezcan su inclusión", agrega.

Para la edición de 2028, el comité debe elegir 22 de los 33 deportes que buscan su espacio en la cita paralímpica.

Fasulo sostiene que el surf adaptado "aporta algo realmente único y diferente al programa paralímpico", debido a su popularidad entre el público joven.

En su primera participación en el Campeonato Mundial de Surf Adaptado, la sudafricana Similo Dlamini, de 39 años, fue recibida en la arena con una calurosa ovación de su equipo tras veinte minutos en el mar.

"[Surfear] nos permite a personas como yo aprovechar el océano en formas que no imaginábamos que podríamos", dijo Dlamini quien nació sin su pierna derecha debido a una malformación femoral.

"Necesitamos hacer ruido y demostrarle al Comité Paralímpico lo bien que lo estamos haciendo y porque deberíamos ser considerados para los juegos paralímpicos".

Los participantes enfrentan el desafío del mar con tenacidad.

Los ciegos, orientados inicialmente para entrar al mar, maniobran con agilidad "escuchando lo que las olas quieren", dijo uno de los competidores.

Mientras que los parapléjicos se deslizan boca abajo y vuelven al agua con ayuda de sus compañeros.

Dlamini, originalmente contadora de profesión, surfea con una prótesis.

Se trata de una decisión opcional en el campeonato que, con nueve categorías, tiene espacio para todos los atletas.

Para el francés Eric Dargent, quien ya se dedicaba al surf cuando perdió su pierna izquierda al ser atacado por un tiburón en 2011 en la isla La Reunión, la inclusión de la disciplina en la competencia paralímpica también "colocará el foco sobre las prótesis".

"Obligará a los fabricantes a trabajar en el diseño, y eso será muy interesante", dice Dargent que desarrolló su propia prótesis de rodilla basada en un mecanismo hidráulico.

Pero algunos surfistas se sienten más confiados sin ayuda de prótesis y dominan las olas apoyados en su tabla con las manos o la rodilla.

Casi 200 atletas de 28 países participan en el Campeonato Mundial de Surf Adaptado. Desde su primera edición en 2015, el número de competidores casi se ha triplicado, algo relacionado para muchos con el potencial terapéutico del deporte.

La Marina de Estados Unidos ofrece programas terapéuticos de surf desde hace más de una década para soldados con amputaciones o que sufren de estrés postraumático y depresión.

Iniciativas similares son desarrolladas en otros países con líneas costeras.

El peruano Pancho Arbulú, un piloto comercial que quedó parapléjico tras un accidente de tránsito en 2008, cree "vital" su conexión con el mar.

"Es un deporte que va a llenarte de vida y va a cambiar tu mente, tu corazón", dice el Arbulú, de 50 años, que requiere de ayuda para salir de la orilla.

"Cada vez que entro el agua, me olvido de la silla de ruedas. Me siento una persona normal, una persona libre".

