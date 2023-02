"Avatar 2" desplazada por una película de terror en la taquilla norteamericana

"Avatar 2" fue desplazada este fin de semana del primer lugar en la taquilla cinematográfica norteamericana por "Knock at the Cabin", lo último del maestro del cine de terror M. Night Shyamalan.

"Knock", de Universal, recaudó un estimado de 14,2 millones de dólares, nada mal para una película que costó unos 20 millones, informó el domingo el observador de la industria Exhibitor Relations.

El espeluznante thriller está protagonizado por Jonathan Groff y Ben Aldridge como una pareja cuyo viaje de vacaciones, con dos niños pequeños, a una cabaña remota se ve interrumpido cuando un hombre misterioso interpretado por Dave Bautista llega a la puerta para advertirles de un apocalipsis inminente.

Otro estreno, "80 for Brady", de Paramount, también se coló antes que la secuela de "Avatar", recaudando 12,5 millones de dólares, en lo que se consideró una señal de que el público más veterano está comenzando a regresar a los cines.

El filme está protagonizado por un grupo de amigos no tan jóvenes (Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field, íconos de Hollywood) que viajan para ver jugar al famoso (y recientemente retirado) mariscal de campo de la NFL Tom Brady en el Súper Tazón de 2017.

"Avatar 2: el sentido del agua", de Disney y 20th Century, se ubicó en tercer lugar, con 10,8 millones de dólares, acumulando 636,4 millones en Estados Unidos y un total mundial de 2.170 millones.

El cuarto lugar, dos lugares menos que el fin de semana anterior, fue para "El gato con botas: El último deseo", de Universal, con 8 millones de dólares.

Y en el quinto quedó "BTS: Yet to Come in Cinemas", con 6,2 millones de dólares. El filme, de Trafalgar Releasing, ofrece a los fanáticos de la popular banda de chicos de Corea del Sur la oportunidad de ver clips de un concierto de 2022 filmado antes de que los miembros de la banda hicieran una pausa para su servicio militar obligatorio.

En general, el futuro de Hollywood se ve más brillante, con casi un 25% más de estrenos este año que el anterior, según David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

Las otras cinco películas de la lista de 10 más taquilleras fueron:

"Un vecino gruñón" (4,2 millones de dólares)

"M3GAN" (3,8 millones)

"Missing" (3,7 millones)

"Los elegidos 3" (3,6 millones)

"Pathaan" (2,7 millones)

