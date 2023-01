"Avatar: la forma del agua" recauda USD 2.000 millones en el mundo

"Avatar: la forma del agua" mantiene su dominio de la taquilla, con una recaudación estimada de 19,7 millones de dólares en su sexto fin de semana de exhibición en Norteamérica informó el domingo el observatorio de la industria Exhibitor Relations.

La película de James Cameron alcanzó casi 2.000 millones de dólares en todo el mundo con una venta acumulada de entrada 598 millones de dólares a nivel nacional y 1.420 millones internacional.

Esta cifra convierte a la película de Disney/20thCentury en la sexta película de la historia rondar los 2.000 millones de dólares (sin ajuste por inflación), aunque sigue estando a 1.500 millones de dólares de la líder de todos los tiempos, la "Avatar" original.

"El gato con botas: El último deseo" subió un puesto respecto al fin de semana pasado y quedó segunda, con 11,5 millones de dólares entre el viernes y el domingo.

El tercer puesto fue para el thriller de muñecas terroríficas "M3GAN" con 9,8 millones de dólares.

En cuarto lugar se situó el nuevo estreno de Sony "Missing", con 9,3 millones de dólares. Storm Reid interpreta a una adolescente desesperada por encontrar a su madre (Nia Long), que desaparece durante unas vacaciones en Colombia

Y la quinta posición fue para "A Man Called Otto", con Tom Hanks, que recaudó 9 millones de dólares.

Los otros diez títulos los completan

6) "Plane" (USD 5,3 millones)

7) "House Party" (USD 1,8 millones)

8) "That Time I Got Reincarnated as a Slime" (USD 1,5 millones)

9) "Black Panther: Wakanda Forever" (USD 1.4 millones)

10) "The Whale" (USD 1,3 millones)

