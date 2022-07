Bachelet niega presiones de China para impedir informe sobre DDHH en el gigante asiático

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, negó el miércoles presiones de China para no difundir un informe sobre ese país y aseguró que será publicado antes de que deje el cargo en agosto, cuando finaliza su mandato.

"No hay una carta de las autoridades chinas, la verdad es que hay una carta de países. Así como hay cartas de países que me piden publicarlo, hay carta de países que piden no publicarlo. Eso es normal", dijo Bachelet durante una conferencia de prensa en Lima en el marco de una visita de trabajo a Perú.

El informe "se va a publicar antes de que yo deje el cargo" en agosto, aseguró.

"Puedo decir que seguimos trabajando en la oficina (de derechos humanos de Naciones Unidas) para actualizar el informe para compartirlo con el país en cuestión, como se hace siempre antes de dar un informe para que haga los comentarios factuales si es que hubiera errores, según se hace en la práctica habitual", precisó la Alta Comisionada.

Durante su visita a China en mayo, Bachelet instó a las autoridades a evitar medidas "arbitrarias e indiscriminadas" en Xinjiang. Pero señaló que su visita no era "una investigación".

Pekín está acusado de retener a uigures y otras personas de minorías musulmanas en centros de detención en Xinjiang, de esterilizar a las mujeres y obligar a estos ciudadanos a realizar trabajos forzados.

China niega todas las acusaciones.

Por su parte, Bachelet anunció el 13 de junio que no aspiraba a un segundo mandato a su cargo, muy expuesto, para poder pasar más tiempo con su familia y en su país.

La expresidenta chilena había avisado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dos meses antes, pero ninguna información se había filtrado.

La funcionaria ha sido duramente criticada en los últimos meses por Estados Unidos e importantes oenegés que le reprochan una falta de firmeza frente a las violaciones de derechos humanos en China, y la han acusado de actuar principalmente como "diplomática" y no como defensora de los derechos humanos.

ljc/atm