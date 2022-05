Badosa arrasa en su debut en Roland Garros, Carreño sucumbe en una batalla épica

Apenas 54 minutos necesitó la española Paula Badosa (N.4) para clasificarse para la segunda ronda de Roland Garros, que no jugará su compatriota Pablo Carreño (N.18), que en una batalla de casi cuatro horas y en un ambiente futbolero, perdió en cinco sets ante el veterano francés Gilles Simon (N.158).

Badosa, cuartofinalista en París el año pasado, se impuso fácilmente a la francesa Fiona Ferro (N.130) por 6-2 y 6-0, arrasando sobre todo en el segundo set, cuando la española solo concedió a su rival dos puntos y ganó el parcial con un 'rosco' en... ¡18 minutos!

"Es muy importante para mí comenzar así, estaba muy nerviosa estos días atrás porque me faltaba confianza desde Madrid, pero cada partido y minuto en pista me va a ayudar a recuperar esa confianza que necesito", explicó en conferencia de prensa la española, que en las últimas semanas no ha obtenido buenos resultados, lo que ha afectado a su confianza.

"La confianza cuesta mucho construirla y muy poco perderla", resumió.

Preguntada por sus posibilidades de luchar por el título, Badosa declaró: "Me siento como una de las favoritas, con confianza, pero a la vez eso aumenta la presión sobre mí y la manera en cómo gestionar esta presión es una de las tareas que tengo aquí en Roland Garros".

En el cuadro femenino, ya han perdido en primera ronda cuatro jugadoras del Top 10 (Krejcikova, Konteveit, Jabeur y Muguruza): "Lo veo como un aviso de que puedes perder contra cualquiera y que tienes que dar el 100% en cada partido".

Badosa buscará el pase a la tercera ronda frente a la eslovena Kaja Juvan (N.68).

Si la participación femenina se saldó con una victoria para el tenis español, la masculina rozó el desastre, con tres derrotas en cuatro partidos.

La única victoria fue la de Roberto Carballés (N.89), de 29 años, que necesitó 3h44 para eliminar al alemán Oscar Otte (N.59) por 7-6 (7/5), 6-1, 3-6, 2-6 y 6-3 y en segunda ronda se medirá al italiano Jannick Sinner (N.12).

En el último partido del día, que acabó más allá de las 01h00 locales del miércoles (23h00 GMT del martes), y con un ambiente en la Simone Mathieu más propio de un partido de fútbol o de una eliminatoria de la Copa Davis, Carreño 'revivió' a Simon.

A sus 38 años, el francés, que anunció su retirada al final de temporada, acabó imponiéndose por 6-4, 6-4, 4-6, 1-6 y 6-4.

Después de perder los dos primeros sets y forzar el quinto, todo parecía decantarse a favor de Carreño cuando logró el 'break' en el primer juego del quinto set ante un Simon que apenas podía moverse.

Pero Carreño falló en momentos clave falló varios golpes que dieron un segundo aire al francés, que le devolvió el quiebre en el octavo juego y cerró el partido de nuevo al resto.

También perdieron Pablo Andújar (N.98) y Pedro Martínez (N.43) frente al italiano Marco Cechinnato y el suizo Henri Laaksonen, respectivamente.

mcd/dbh