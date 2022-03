Bailarín brasileño renuncia al Bolshói en solidaridad con Ucrania

El bailarín brasileño David Motta Soares, un destacado solista del renombrado ballet del Teatro Bolshói de Rusia, anunció su renuncia este lunes en solidaridad con aquellos que están "atravesando dificultades" en Ucrania.

Soares, de 24 años, ha sido una de las principales estrellas del Bolshói de Moscú, una de las instituciones culturales golpeadas por el rechazo internacional a la invasión de Ucrania liderada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Me entristece profundamente decir que dejé el Teatro Bolshói, mis maestros, mis colegas, mis amigos, mi familia, el lugar al que llamé hogar durante muchos años", escribió Soares en Instagram.

Pero "no puedo actuar como si no estuviera pasando nada, simplemente no puedo creer que todo esto esté pasando de nuevo. Pensé que habíamos (...) aprendido del pasado", escribió en la publicación, junto a una foto suya danzando.

Soares, quien creció en Cabo Frio, en el estado de Rio de Janeiro, agregó que tiene "muchos amigos con sus familias" en Ucrania, y dijo que su corazón está con los que están "atravesando dificultades".

La renuncia del brasileño siguió a la del domingo del director musical y principal conductor del Teatro Bolshói, Tugan Sokhiev, quien dejó el cargo diciendo que se sintió presionado para tomar una posición sobre el conflicto de Ucrania.

Este lunes, el bailarín italiano Jacopo Tissi también informó de su renuncia. "Estoy conmocionado por esta situación que nos ocurre de la noche a la mañana y, sinceramente, me veo incapaz de continuar con mi carrera en Moscú, por el momento", dijo en Instagram.

El prestigioso ballet Bolshói sufrió varios reveses en los últimos días.

El viernes pasado, el Teatro Real de Madrid decidió cancelar las actuaciones del ballet previstas para mayo, "ante el conflicto bélico desatado por Rusia en Ucrania", señaló en un comunicado.

Una semana antes, la Royal Opera House de Londres había anunciado que cancelaba una temporada planificada de actuaciones del ballet por el mismo motivo.

Soares llegó al legendario teatro de Moscú a los 12 años para unirse a la academia de danza. Allí se graduó en 2015, ganó el primer premio en el Concurso de Jóvenes Bailarines de Rusia ese año, y ascendió en las filas del Bolshói hasta el puesto de solista principal, un escalón debajo del primer bailarín.

jhb/mls/app/dga/sag/pc