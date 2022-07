Batakis, la ministra de perfil político que obtuvo consenso para dirigir economía argentina

De alto perfil político y en el ala más de izquierda de la coalición gobernante en Argentina, la economista Silvina Batakis resultó la figura de consenso para ocupar el Ministerio de Economía, en medio de una crisis de gobernabilidad y con una inflación desbordada.

De 53 años de edad, su carrera se desarrolló siempre en la función pública. Su cargo más relevante fue como ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, gobernada entonces por el peronista Daniel Scioli, actual ministro de Desarrollo Productivo.

"Silvina es una mujer que está en contacto con la economía real, con personas que tienen los problemas de la vida cotidiana", dijo este lunes Scioli. "Tiene humildad para saber escuchar y la firmeza para tomar las decisiones que haya que tomar. Es previsible y confiable".

Descrita como militante fiel y en sintonía con la vicepresidenta Cristina Kirchner, su designación resultó un puente en la muy difícil relación entre la expresidenta y el actual mandatario Alberto Fernández.

"No hay pobreza digna. Es pobreza y hay que combatirla. Se combate con un Estado que planifica e interviene, y con una sociedad que lo imponga como meta social", dice un tuit prefijado en su cuenta de la red social.

La foto de perfil de su Twitter muestra a Madres de Plaza de Mayo, la organización de defensa de los derechos humanos que surgió durante la dictadura (1976-83) en busca de los desaparecidos.

Hasta ahora se desempeñaba como secretaria de provincias del Ministerio del Interior.

De antepasados griegos y alemanes, es cultora del bajo perfil y de un estilo de conducción relajado dentro de su equipo de trabajo, con el que tradicionalmente ha compartido mate -una infusión típica del sur del continente- y bocadillos dulces.

Sus allegados la llaman 'la griega' y la describen como optimista y divertida. Es la segunda mujer en ocupar el Ministerio de Economía de Argentina, después de Felisa Miceli (2005-07).

Nacida en Tierra del Fuego, en el extremo austral argentino, su padre era operario de la petrolera estatal YPF lo que llevó a la familia a vivir en distintos puntos del país.

Batakis estudió en la estatal Universidad de La Plata, donde se diplomó como economista y realizó un posgrado en Finanzas Públicas. También hizo un un posgrado en Economía Ambiental en la Universidad de York (Reino Unido) y otros estudios en Francia y Chile.

Su madre fue concejala peronista en Taco Pozo (Chaco) y le inculcó el interés por la política. Su padre, en cambio, le transmitió su pasión por el fútbol y la hizo hincha de Boca Jr. Tiene un hijo adolescente.

De estilo informal y sonrisa fácil, Batakis no usa maquillaje, pero tiene debilidad por los vestidos. Y aunque defiende los derechos de la mujer, no se considera feminista. "Me gusta que me abran la puerta, me regalen flores y ni en pedo (ni loca) pagar la cuenta", afirmó.

