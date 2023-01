Benavides logra su segunda corona en el Dakar, Al-Attiyah la quinta en coches

El argentino Kevin Benavides (KTM) ganó este domingo el Rally Dakar de motos por segunda vez, después de 15 días de dura competición en las arenas de Arabia Saudita, mientras que el catarí Nasser al-Attiyah (Toyota) se impuso por quinta ocasión en coches, con el brasileño Lucas Moraes en el tercer puesto.

Benavides, de 34 años y vencedor en la edición de 2021, terminó la competición con 43 segundos de ventaja sobre el australiano Toby Price, líder de la clasificación general de la carrera al empezar la última etapa este domingo.

El estadounidense Skyler Howes acabó tercero en la categoría.

Benavides, que inició la 14ª y última etapa con 12 segundos de desventaja en la general respecto a Toby Price, se impuso este domingo en la especial de 136 km entre Al Hofuf y Dammam, y le sacó 55 segundos al australiano.

"Esta mañana no tenía nada en mente sino seguir concentrado en cada uno de los kilómetros que había que recorrer. Es increíble conseguir la victoria después de este Dakar tan loco y por tan poca diferencia. También soy el primero en ganar con dos marcas de motos distintas y me siento muy orgulloso", dijo el argentino.

La edición, en la que se sumaron casi 45 horas de carrera y se recorrieron más de 8.000 kilómetros, fue especialmente reñida este año y estuvo marcada desde el primer día por el abandono del defensor del título en motos, el británico Sam Sunderland.

En coches la dinámica fue muy diferente y se impuso con gran autoridad Al-Attiyah, que llegaba a la edición de 2023 como defensor del título. Terminó con más de una hora de ventaja sobre el francés Sébastien Loeb (Prodrive), segundo clasificado.

"Estoy muy contento de ganar de nuevo el Dakar y de haber conservado mi título. Las condiciones meteorológicas eran realmente difíciles para todo el mundo", dijo el piloto catarí.

El brasileño Lucas Moraes (Toyota), de 31 años, quedó tercero en su primera participación.

"Es un podio importantísimo para el mundo del rally brasileño, porque no se había conseguido antes. Voy a celebrarlo ahora con los periodistas brasileños. No he vivido otros Dakar y no puedo comparar, pero este ha sido muy, muy difícil", dijo el debutante tras finalizar.

Al-Attiyah, vencedor de tres etapas en esta edición, suma con éste el quinto Dakar de su carrera, después de los triunfos cosechados en 2011, 2015, 2019 y 2022.

El catarí de 52 años se puso en cabeza de la clasificación general en la tercera etapa del rally, con una ventaja de 20 minutos sobre el francés Stéphane Peterhansel (Audi) y de 33 sobre el español Carlos Sainz (Audi).

Las cosas se le pusieron aún mejor con el abandono de estos dos legendarios rivales, el seis y el diez de enero respectivamente. A partir de ahí, el veterano piloto catarí se concentró en administrar su ventaja hasta el final.

En binomio con el copiloto francés Mathieu Baumel, que logra con éste su cuarto título en un Dakar, Al-Attiyah nunca se vio amenazado pese a la potencia de los Audi híbridos.

La victoria en la 14ª y última etapa este domingo, concluida en Dammam, fue para el piloto francés Guerlain Chicherit (Prodrive), muy lejos en la clasificación general de coches.

El piloto francés Sébastien Loeb hizo también historia en esta edición 2023, al lograr seis victorias de etapa consecutivas, una primicia en la historia de la competición.

La 45ª edición del Dakar, una competición considerada como la más difícil del mundo del motor, fue aún más larga que el año anterior, con un prólogo y 14 etapas entre las rocas, la arena y las dunas.

al-lh/avl/zm/pm