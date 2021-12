Betty White, decana de la televisión estadounidense, muere a los 99 años

La actriz Betty White, que hizo reír a los telespectadores estadounidenses por más de siete décadas al protagonizar populares series como "The Golden Girls", murió a los 99 años, reportaron este viernes medios de Estados Unidos, citando a su agente.

"Aunque Betty estaba por cumplir 100, creí que viviría para siempre", dijo el agente Jeff Witjas, citado por la revista People.

Mientras que TMZ citó a fuentes policiales al asegurar que murió el viernes en su casa. La causa de muerte aún no ha sido revelada.

La noticia desató una avalancha de tributos, incluyendo al presidente estadounidense Joe Biden, quien la llamó una "dama encantadora".

"Noventa y nueve años. Como diría mi madre, ¡Dios la ama!", dijo a periodistas.

"Betty White trajo una sonrisa a los labios de generaciones de estadounidenses. Es un ícono cultural que extrañaremos profundamente", afirmó en Twitter

White fue una de las primeras productoras mujeres, con la comedia televisiva de la década de 1950 "Life With Elizabeth", la cual también protagonizó.

Más tarde, ya nonagenaria, interactuó con fans mucho más jóvenes en Instagram. "Es increíble que todavía esté en el negocio, ¡y que todavía ustedes me soporten!", dijo White en los Emmys de 20218.

En total, ganó cinco Emmys de horario estelar, dos premios diurnos incluyendo uno por su trayectoria y un Emmy regional en Los Angeles.

Esta comediante vivió una de las carreras más extensas en la historia del espectáculo: comenzó a aparecer regularmente en la televisión en 1949 y su voz incluso se escuchó en la película "Toy Story 4" en 2019.

Adoptó una variedad de roles en la pantalla y la audiencia estadounidense la reconocía rápidamente, con su característico cabello platinado y claros ojos azules.

Pasó de ser una ama de casa de la década de 1950 en "Elizabeth" a una personalidad televisiva hambrienta de hombres en "Moore" hasta una jubilada de ojos saltones en "Golden Girl".

En la vida real, amaba soltar frases irreverentes.

Interrogada por el presentador David Letterman sobre sus pasatiempos favoritos, la defensora de larga data del bienestar de los animales respondió: "(Me gusta) jugar con animales, en su mayoría. Y el vodka es como un hobbie".

Betty Marion White nació el 17 de enero de 1922 en las afueras de Chicago. Su familia se mudó a California durante la Gran Depresión.

White aseguró que su amor por la actuación comenzó con una producción en la escuela, pero ella atribuye a sus padres su inspiración por la comedia.

Tras algunos años de modelaje, hizo trabajo a destajo en el Servicio Voluntario de Mujeres Estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Ese servicio escribió un tuit el viernes desde la cuenta oficial del Ejército estadounidense, diciendo: "Nos entristece el fallecimiento de Betty White... una verdadera leyenda dentro y fuera de la pantalla".

A medida envejecía, se ganó una nueva generación de espectadores, millenniales que vieron las repeticiones de "Golden Girl", con su ingenio sarcástico, e incluso obseno.

También participó en el programa televisivo "Hot in Cleveland" y presentó el show de bromas con cámara escondida "Off Their Rockers".

En 2010, con 88 años, White se convirtió en la presentadora más vieja del famoso show de comedias "Saturday Night Live", una experiencia que llamó "probablemente la más divertida que he tenido, y la más aterradora".

White atribuyó su larga carrera a ser "bendecida".

Además de sus múltiples Emmys, la comediante fue incluida en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 1995.

White y Allen Ludden, su tercer y último esposo, estuvieron casados desde 1963 hasta su muerte en 1981. La actriz nunca se casó de nuevo y no tuvo hijos.

hg/sst/lda/atm/gm