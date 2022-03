Beyoncé cantará en los Óscar y Van Morrison se saltará la gala

Beyoncé y Billie Eilish cantarán el domingo en la ceremonia de los premios Óscar, pero el cantante irlandés Van Morrison, quien ha cuestionado la vacunación contra el covid-19, no irá a la gala, informaron los organizadores del evento este martes.

Los tres están nominados a la mejor canción en la 94ª edición de los premios de la Academia, al igual que las composiciones de Lin-Manuel Miranda y Diane Warren, que también serán interpretadas durante la ceremonia.

La estrella del pop Beyoncé fue nominada con "Be Alive", escrita para "Rey Richard: una familia ganadora", protagonizada por Will Smith y que sigue la lucha del padre de Venus y Serena Williams para convertirlas en las mayores tenistas de todos los tiempos.

La publicación especializada Variety dijo que la cantante cantará desde las canchas de Compton, el suburbio de Los Ángeles en donde las hermanas Williams comenzaron su carrera cuando niñas. Los organizadores no respondieron a las consultas de AFP sobre el tema.

Eilish y su hermano Finneas cantarán "No Time To Die", de la última entrega de James Bond.

Morrison, autor de "Down to Joy" que figura en el drama en blanco y negro "Belfast" de Kenneth Branagh, "no atenderá a los premios Óscar debido a las fechas de su gira", dijeron los organizadores.

El cantante, conocido como "Van the Man" entre sus seguidores, tiene previsto continuar con su gira en Inglaterra a fines de marzo, para luego ir a Estados Unidos para cumplir otras fechas.

Pero las críticas de Morrison a las restricciones para evitar la propagación del covid-19 - incluyendo tres canciones contra el confinamiento - y su negativa a la vacunación obligatoria levantaron especulaciones.

La ceremonia exige que los nominados, invitados y personal de los medios de comunicación estén vacunados, aunque se ha dicho que los presentadores e intérpretes podrían atender sin presentar una prueba de inmunización en tanto sigan rígidos protocolos de pruebas.

La canción "Dos Oruguitas", compuesta por Miranda para la película animada de Disney Encanto, será interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.

Después de haber saltado al estrellato con la sensación de Broadway "Hamilton", Miranda compite por el Óscar que podría darle el estatus EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony) que menos de veinte personas ostentan.

Reba McEntire cantará "Somehow You Do", compuesta para "Four Good Days" y la 13ª nominación de Diane Warren quien aún no conquistó la anhelada estatuilla.

En la ceremonia de este domingo también está prevista la participación de una banda de estrellas que incluye, entre otros, al baterista de Blink-182, Travis Barker, y al DJ D-Nice.

La gala del mayor premio de Hollywood será este domingo en el Teatro Dolby.

amz/pr/dl