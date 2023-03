Biden condecora a un "héroe" afroestadounidense de la guerra de Vietnam

Joe Biden otorgó el viernes el más alto honor militar de Estados Unidos a Paris Davis, un oficial afroestadounidense de 83 años cuyas hazañas en Vietnam cayeron en el olvido durante décadas.

Es un "verdadero héroe de nuestra nación", dijo el presidente al entregarle la "Medalla de Honor".

Recordó que el héroe creció en un país carcomido por la segregación racial.

"A los ojos de la ley, él era menos que una persona", pero Paris Davis se comprometió "a servir a un país que, en muchos lugares, se negó a servir a personas con su apariencia", dijo el mandatario.

Convertido en uno de los primeros oficiales negros de las fuerzas especiales estadounidenses, los "boinas verdes", Paris Davis fue, según la Casa Blanca, distinguido por la "valentía" con la que actuó el 17 y el 18 de junio de 1965 en la región de Bong Son, en el este de Vietnam.

Joe Biden describió las hazañas del joven oficial. Contó cómo lideró el asalto de un grupo de combatientes survietnamitas, en el corazón de la jungla, luchando cuerpo a cuerpo.

Añadió que participó en el heroico rescate de sus compañeros alcanzados por el fuego enemigo en medio de arrozales, que los cargó a la espalda hasta que estuvieron a salvo, negándose él mismo a ser evacuado, pese a estar herido.

Joe Biden subrayó que "tristemente", estas hazañas no le valieron de inmediato la "Medalla de Honor", aunque recibió otras distinciones.

De hecho, el ejército estadounidense ha extraviado el expediente dos veces.

Refiriéndose a la larguísima demora de esta condecoración, uno de sus compañeros de equipo se preguntó, en una entrevista con el diario The New York Times, si Paris Davis no habría sido víctima de discriminación racial.

El principal interesado, por su parte, declaró el jueves a CNN que "no iba a pasarse cincuenta años pensando" en esta medalla que de todos modos no llegó.

Él no se define como un "pionero" por haber sido uno de los primeros hombres negros de las fuerzas especiales y estima que el país ha sido "bueno" con él.

Después de dejar el ejército en 1985, Paris Davis publicó un pequeño periódico en Virginia, un estado situado al sur de Washington, la capital.

