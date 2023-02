Biden dice no tener todavía "en firme" su decisión de ir por la reelección

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que posiblemente busque su reelección en 2024 pero aún no ha tomado una decisión "en firme".

"No he tomado esa decisión. Esa es mi intención, creo, pero aún no en tomado en firme esa decisión", manifestó el mandatario en una entrevista con el programa PBS NewsHour.

La declaración de Biden ocurre un día después de su discurso del estado de la Unión que reforzó las expectativas de que el octogenario presidente revele sus intenciones de ir por un segundo mandato, al exponer en su alocución ante el Congreso el equivalente a un plan de campaña.

Biden aún no ha hecho un anuncio oficial y dada su edad, 80, algunos -incluso dentro de su mismo partido- creen que podría dar un paso al costado.

sms/dw/cjc/dga