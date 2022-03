Biden dice que sería "afortunado" de volver a enfrentarse a Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que sería "afortunado" si una eventual campaña a la reelección en 2024 le permitiera enfrentarse nuevamente a Donald Trump, a quien derrotó en las elecciones de 2020.

En "las próximas elecciones, sería muy afortunado si tuviera a ese mismo hombre compitiendo contra mí", dijo Biden a la prensa en Bruselas antes de incorporarse a una cumbre de líderes europeos.

El mandatario estadounidense, de 79 años, raramente hace referencias a una posible tentativa de reelección. Biden tendría 81 años en las próximas elecciones.

Sin embargo, al ser consultado este jueves sobre la posibilidad de que alguien como Trump lo substituya en la Casa Blanca, Biden dijo que tal escenario podría motivarlo a una campaña de reelección.

Trump, quien sostiene que venció las elecciones de 2020, no esconde su interés en intentar un retorno a la presidencia.

Biden recordó que fue precisamente una controvertida declaración de Trump el elemento que lo convenció a abandonar la idea de un retiro de la vida pública y lanzarse en una carrera a la Casa Blanca.

En 2017, una manifestación de supremacistas blancos en el estado de Virginia se encontró con una contramanifestación de protesta, y una persona resultó muerta en el incidente, pero Trump dijo luego que había "gente muy buena de los dos lados".

"No iba a volver a presentarme", dijo Biden, quien añadió que después de ese comentario de Trump, "decidí que no me iba a quedar callado más tiempo".

sms/ahg/es/jvb