Bielsa defiende su gestión sobre la lesión en la cabeza de Koch

El entrenador argentino Marcelo Bielsa defendió este martes su gestión y la del Leeds en relación en la lesión en la cabeza sufrida por el alemán Robin Koch durante la derrota ante el Manchester United (4-2) el pasado domingo.

Luego de un choque con Scott McTominay, el defensor del Leeds prosiguió en un primer momento sobre el terreno de juego, con la cabeza ensangrentada y rodeada de un aparatoso vendaje, antes de retirarse de forma definitiva 19 minutos más tarde.

Koch "continúa en el juego porque no hay ningún motivo después de que los médicos estuviesen con él resolviéndole el manado de sangre durante 5 minutos, continúa jugando porque solamente tiene un corte del que mana sangre", comenzó explicando Bielsa.

"Si no hubiera sido así, el cuerpo médico lo habría sustituido, si las consecuencias del corte fuesen alguna diferente a un corte del que mana sangre", insistió.

"La primera conclusión es que puede seguir jugando porque sólo tiene un corte del que mana sangre (...) se cambia el pantalón y se cambia la camiseta, y vuelve a jugar, durante el tiempo que vuelve a jugar actúa perfectamente, no hay ningún indicador de que tuviese alguna limitante, en un momento dado el jugador se sienta, los médicos ingresan, y él informa de que tiene síntomas que no tenía cuando se produjo el golpe. En ese momento se decide el cambio", relató el técnico.

"Todos hicimos exactamente lo que nos correspondía, no hicimos nada diferente al protocolo", indicó Bielsa durante una conferencia de prensa previa al partido retrasado de la 19ª fecha de la Premier League ante el Liverpool.

La regla del cambio extra en caso de sospecha de conmoción fue implantada en la Premier League, en el marca de un experimento lanzado en 2020 por la International Board (IFAB), garantes de las reglas del fútbol.

"Como no tenía claro cuál era el alcance de la lesión no quise hacer uso del cambio porque no tenía la certeza de que el motivo estaba contemplado en el derecho al cambio (...) con la tonta idea de no hacer un uso abusivo del reglamento", confesó el técnico de 66 años.

El sindicato inglés de futbolistas profesionales (PFA) abogó el lunes en favor de las sustituciones temporales, aparte de las definitivas, en caso de sospecha de conmoción cerebral, como es el caso en el rugby.

