Blanca Li transforma en hip-hop "El Cascanueces" de Chaikovski

Combinando la música de Chaikovski con la danza urbana, la coreógrafa española Blanca Li, revisa en un espectáculo en Francia el famoso ballet "El Cascanueces" al estilo hip-hop, sin tutús ni piruetas pero con capuchas y "headspins".

Li, conocida por su mezcla de universos artísticos (clásico, flamenco, electro), vuelve al festival anual Cités Danse de Suresnes, una ciudad cerca de París.

El festival es un referente del hip-hop francés y celebra su 30º aniversario. Hace más de dos décadas la coreógrafa ya causó sensación aquí con "Macadam Macadam", también inspirado en la cultura urbana, con bailarines de hip-hop, patines y bicicletas acrobáticas.

Ahora Blanca Li revisa el clásico ruso con un grupo de bailarines afincados en Madrid, donde dirige los Teatros del Canal.

"El Cascanueces" es un clásico de la Navidad en varios países pero recientemente ha suscitado un debate, sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido, por las partes que contienen "bailes nacionales" (árabe, chino, etc.), que algunos consideran estereotipados, incluso racistas.

"Creo que es una historia, una música que realmente se presta a ello (a la danza urbana) Me gusta este contraste entre la imagen muy clásica que tenemos de 'El Cascanueces' y el hip-hop", dijo Blanca Li a la AFP durante los ensayos en el Teatro Jean Vilar de Suresnes.

No utiliza toda la partitura de Chaikovski, sino varias piezas emblemáticas del ballet.

La historia ya no es la de una cena familiar de Navidad (en la que la niña Clara recibe como regalo de su tío Drosselmeyer un cascanueces con forma de soldado de madera), sino la de un grupo de jóvenes que se preparan la fiesta en un piso, bailando flamenco y salsa, entre otros.

El "cascanueces" es ahora un robot controlado por un iPad, encarnado por un joven que baila "popping" (una danza urbana basada en la contracción y relajación de los músculos con ritmo).

Los "poppers" también interpretan la música que, en el ballet clásico, corresponde al momento de la danza china.

"Es una música increíble, no te puedes detener en los títulos y nombres, es más que eso, es universal", dice Blanca Li.

También hay "breakers" (bailarines de breakdance, una disciplina que debutará en los Juegos Olímpicos de París en 2024), que encarnan a los ratones y su rey que entran en batalla contra el Cascanueces en el sueño de Clara, haciendo "headspin" (giros de cabeza) y "passpass" (un movimiento con las manos en el suelo y las piernas alrededor del cuerpo).

Blanca Li explica que eligió a bailarines de España porque el hip-hop allí, "a diferencia del hip-hop en Francia, no ha llegado todavía al teatro, no hay muchas compañías, no tienen mucho apoyo".

ram/elc/rhl/pc/mis