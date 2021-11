Bolivia conforma comisión médica para evaluar caso de niña embarazada por violación

El Ministerio de Salud de Bolivia conformó este jueves una comisión interdisciplinaria de profesionales médicos y de otras ramas para evaluar la situación de una niña de 11 años que quedó embarazada tras ser violada.

Ese despacho dijo en un comunicado que el "equipo médico multidisciplinario (está) compuesto por 10 profesionales y especialistas de alto nivel para la valoración médica científica de la menor".

La niña se encuentra en una casa de acogida de la Iglesia católica en la ciudad de Santa Cruz (este), con 22 semanas de embarazo, tras ser abusada sexualmente por el padre de su padrastro, quien está detenido.

La madre de la menor dijo esta semana a medios locales que ambas decidieron continuar con el embarazo y que tras el parto decidirán si crían al bebé o lo dan en adopción.

Grupos de activistas de mujeres, la estatal Defensoría del Pueblo y el mismo poder Ejecutivo demandan que la niña aborte bajo el argumento de que no está en condiciones de criar a un bebé y que el mismo embarazo es riesgoso.

El aborto es delito en Bolivia, pero una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 abre la vía de la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto, estupro o cuando la vida de la mujer corre peligro.

La evaluación de los profesionales buscará conocer con precisión su estado de salud de la niña y si su vida corre más riesgo con el parto o con el aborto.

Asimismo, buscará que "tanto la madre y la niña tomen una decisión de manera informada y en total libertad".

La Defensoría del Pueblo culpa a la Iglesia católica, a las defensorías municipales de la niñez de Santa Cruz, a médicos de un hospital de esa ciudad y a grupos religiosos evangélicos de haber presionado para que la niña no aborte.

La Iglesia católica, entre tanto, dijo anteriormente que "la persona humana dentro del vientre materno no es el culpable del abuso a su madre. Un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió esta semana a Bolivia que debe proteger a las niñas de la violencia sexual y de los embarazos forzados.

