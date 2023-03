Bolsonaro niega "ilegalidad" en joyas regaladas por Arabia Saudita

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro negó este sábado haber cometido cualquier "ilegalidad", tras reportarse un supuesto intento de ingresar al país irregularmente, en 2021, joyas valuadas en 3,2 millones de dólares que habían sido regaladas por Arabia Saudita a la exprimera dama.

El periódico brasileño O Estado de S. Paulo reportó el viernes que una comitiva del gobierno de Bolsonaro intentó, en octubre de 2021, ingresar sin declarar joyas que eran un regalo del gobierno saudita para Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente.

Las millonarias joyas -un collar, un anillo, un reloj y un par de pendientes- fueron encontradas durante una inspección en el aeropuerto de Guarulhos, de Sao Paulo, en la mochila de un asesor del entonces ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, que regresaba de un viaje oficial a Medio Oriente.

Como no habían sido declaradas, la aduana retuvo las joyas y quedaron bajo su posesión hasta hoy.

"Me están acusando de un regalo que no pedí, ni recibí. No existe cualquier ilegalidad de mi parte", dijo a la CNN Brasil Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos.

El líder ultraderechista dijo desconocer los valores de los ítems y que su destino sería el acervo de la presidencia.

La ley brasileña establece que al entrar al país con mercaderías superiores a mil dólares, los pasajeros deben declararlas y pagar el impuesto debido.

Sin embargo, podrían haber ingresado al país sin abonar una tasa, si se las declaraba como regalo oficial para el Estado, con lo que las joyas serían tratadas como propiedad del Estado, y no del exmatrimonio presidencial, tras el término del mandato.

Según o Estado de S. Paulo, funcionarios del gobierno de Bolsonaro realizaron varias gestiones posteriores ante la aduana, sin éxito, para liberar las joyas.

El ministro de Justicia de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino, aseguró el viernes que presentará un pedido de investigación a la policía federal el próximo lunes.

"Hechos relativos a las joyas, que pueden configurar delitos de contrabando, malversación y lavado de dinero, entre otros posibles delitos, serán llevados a conocimiento oficial de la policía", escribió Dino en Twitter.

