Boricua Matías se apodera del título vacante de la FIB al vencer al argentino Ponce

El puertorriqueño Subriel Matías se hizo del cinturón vacante de los superligeros de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer este sábado por nocaut técnico al argentino Jeremías Ponce en el Arena Armory de Minneápolis.

Ahora el puertorriqueño deja récord de 19-1 y 19 KOs, mientras que Ponce perdió el invicto y quedó con 30-1 y 20 KOs.

El primer asalto no tuvo mucho de estudio ya que el argentino salió con mucha actividad al descargar constatemente muchos golpes, pero el boricua mantuvo una guardia muy bien cerrada, haciendo que los golpes del suramericano tuvieran poca efectividad.

El segundo fue una copia del primero, pero al final el boricua Matías conectó un zurdazo que puso en malas condiciones al argentino, a quien salvó la campaña.

Muy activos continuaron ambos púgiles el tercer capítulo, sacando una pequeña ventaja en ese tramo al argentino, pero en el cuarto tras un asalto de muchos intercambios, el rioplatense volvió a recibir un fuerte derechazo que, de no ser por la campana, corría el peligro de ser derribado.

En el quinto, el argentino visitó la lona tras un certero golpe de gancho con la derecha y en el siguiente round la esquina de Ponce no le permitió salir por lo que Matías se hizo de la corona vacante de la FIB en los superligeros.

"Gracias primero a Dios y también a madre y a mi esposa. Ahora seguir entrenando para lo que venga. Realmente pensé que del sexto no pasaba y lo vi como inestable y apreté y le fui arriba", declaró Matías.

Por su parte, el argentino señaló que "la esquina decidió y ellos son los que saben y me conocen, es mejor parar una pelea un minuto antes y no un minuto después. (Matías) es excelente boxeador y muy fuerte. Después de la caída me recuperé pero ellos (la esquina) lo decidieron. Quisiera por supuesto una revancha".

En la segunda pelea estelar en los welter a 10 asaltos, el local Jamal James (28-2 y 12 KOs), quien sufrió tres veces de covid-19, venció por votación unánime al argentino Alberto Palmetta (18-2 y 13 KOs).

"Lo pude hacer mejor, pero creo que al final me afectó (el covid). Ahora debo enfocarme más en el entrenamiento para tratar de ser campeón otra vez", apuntó después del combate James, quien fue campeón mundial de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) en los welter, título que le arrebató el ruso Radzhab Butaev.

En la primera pelea de la noche, el boricua Joseph Adorno (17-2-2 y 14 KOs), en los superligueros a 10 capítulos, cayó ante el dominicano Elvis Rodríguez (14-1-1 y 12 KOs) por votación.

"Entré un poco oxidado, pero pude conectar y a partir de ahí entré en ritmo. Él es buen peleador y le doy todo el crédito del mundo. Ahora a entrenar para seguir mejorando", señaló Rodríguez después de la pelea.

