Bruce Springsteen vende su catálogo musical por 500 millones de dólares (medios)

El cantante Bruce Springsteen vendió los derechos de su catálogo musical a Sony por un acuerdo estimado en 500 millones de dólares, según indicaron el miércoles la publicación de entretenimiento estadounidense Billboard y el diario The New York Times.

La venta incluye el catálogo musical grabado del artista así como sus creaciones como compositor, incluyendo éxitos como "Born in the U.S.A." o "Streets of Philadelphia", indicaron fuentes conocedoras del acuerdo a estos medios.

La transacción no se ha anunciado públicamente. Una portavoz de Sony Group declinó hacer ningún comentario sobre la cuestión y la filial Sony Music no contestó inmediatamente la solicitud de AFP.

El roquero de Nueva Jersey es una de las últimas estrellas musicales en vender su catálogo, siguiendo los pasos de Bob Dylan, Tina Turner o Neil Young, que lo hizo solo para una parte de su obra.

Las adquisiciones de derechos musicales experimentan un boom por el interés de los mercados financieros en las lucrativas carteras de este tipo de activos.

El año pasado, Dylan vendió su catálogo publicado a Universal Music por 300 millones de dólares, mientras que Stevie Nicks de la banda de rock Fleetwood Mac hizo lo mismo con una parte mayoritaria del suyo por 100 millones de dólares.

Sprignsteen, de 72 años, ha estado con la discográfica Columbia Records de Sony durante todos sus 50 años de carrera, en los que ha vendido más de 150 millones de copias.

rbu/lb/dbh/me