Canadá conquista la ATP Cup ante España

Canadá conquistó este domingo la ATP Cup ante España, sucediendo así a Rusia en el palmarés de la competición, después de las victorias de Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov en sus dos partidos de simples.

Auger-Aliassime, de 21 años y 11º del mundo, dio a Canadá el punto definitivo al imponerse 7-6 (7/3), 6-3 a Roberto Bautista (19º). Poco antes, Shapovalov (14º) había hecho lo propio ante Pablo Carreño (20º) 6-4, 6-3.

"Si no fuera por Denis durante los últimos dos días no estaríamos aquí. Me gustaría felicitarle. Ha estado increíble", afirmó Auger-Aliassime. "Había perdido las últimas veces ante Carreño y hoy ganó en sets corridos. No ha sido fácil, pero por la manera en que pudo jugar ganó bien, así que tiene todo el mérito", añadió, recordando las tres últimas victorias de Carreño ante Shapovalov.

Canadá, que perdió sus primeros cuatro partidos del torneo, acabó liderando su grupo delante de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos para clasificarse a semifinales, donde derrotó a Rusia.

Este fue el primer título en la ATP Cup para los canadienses, después de que Serbia derrotase a España en la final de 2020, y de que Rusia venciese en la edición de 2021.

