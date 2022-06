Candidaturas de Ucrania y Moldavia son un "momento decisivo" para la UE (presidente del Consejo Europeo)

La Unión Europea (UE) se encuentra en un "momento decisivo" al reunirse para decidir sobre la concesión del estatus de candidatos a Ucrania y Moldavia, afirmó este jueves en Bruselas el titular del Consejo Europeo, Charles Michel.

"Es un momento decisivo para la Unión Europea (...) Confío en que hoy otorgaremos el estatus de candidato a Ucrania y Moldavia", dijo el alto funcionario belga.

En opinión de Michel, se trata de una "opción geopolítica" del bloque al reconocer a Ucrania y Moldavia como países candidatos a sumarse, además de expresar una "perspectiva europea" también para Georgia.

Sin embargo, el primer ministro de Albania (un país candidato a la adhesión que aguarda novedades desde 2014), Edi Rama, advirtió que Ucrania no debería "hacerse ilusiones" sobre el éxito de su candidatura.

"Macedonia del Norte es candidato desde hace 17 años, si no he perdido la cuenta. Albania, desde hace ocho. De forma que bienvenida, Ucrania. Es bueno que se le reconozca a Ucrania el estatus [de país candidato]. Pero espero que los ucranianos no se hagan ilusiones", expresó.

La UE mantiene en la mañana de este jueves una reunión con líderes de los Balcanes Occidentales, un grupo de países que desde hace años negocia su adhesión pero enfrenta el veto de Bulgaria.

"Es una vergüenza que un país de la OTAN, Bulgaria, mantiene como rehenes a dos países de la OTAN, Albania y Macedonia del Norte, en medio de una guerra en el patio de Europa, mientras los otros 26 países permanecen sentados en demostración de impotencia", dijo.

Por su parte, Michel añadió que existe en la UE la intención de "re-energizar" la relación con los países de los Balcanes Occidentales y de "mandar una señal fuerte" a esa región.

