Carlos III retira a Enrique y Meghan su residencia en Reino Unido

El rey Carlos III retiró a su hijo Enrique y a su esposa Meghan Markle, ahora instalados en Estados Unidos, el uso de Frogmore Cottage, su residencia en el Reino Unido, tras la publicación del polémico libro del príncipe, reveló el miércoles The Sun.

Según el diario, el Palacio de Buckingham envió "un aviso de expulsión" a la pareja, que en 2020 se fue del Reino Unido y desde entonces ha multiplicado los ataques contra la familia real.

Frogmore Cottage, una residencia de cinco habitaciones situada cerca del castillo de Windsor, al oeste de Londres, fue otorgada como residencia a los duques de Sussex por la reina Isabel II en 2018 como regalo de boda.

Las costosas obras de renovación que hizo la pareja, por más de 2,4 millones de dólares, financiadas con dinero público, causaron un escándalo y el príncipe Enrique tuvo que devolver la suma.

Según The Sun, Carlos III no ha propuesto una nueva residencia a los duques de Sussex, así que no tendrán residencia real durante sus contadas visitas al Reino Unido.

Esta decisión parece una represalia por la publicación a principios de año del libro de memorias "En la sombra", en el que el hijo menor del monarca británico ajusta cuentas con su familia.

El diario The Sun también informó que el rey le habría pedido al príncipe Andrés que se traslade a Frogmore Cottage, con la idea de reducir los gastos de su hermano menor, que actualmente reside en una lujosa propiedad en Windsor.

El Palacio de Buckingham, contactado por la AFP, no quiso hacer ningún comentario sobre estas informaciones.

