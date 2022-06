Carlos Rodríguez se proclama campeón de España de ciclismo en ruta

Carlos Rodríguez (Ineos), de 21 años, se proclamó este domingo campeón de España de ciclismo en ruta al superar en Palma de Mallorca a Jesús Herrada y a Alex Aramburu.

"Es todo un sueño conseguir este maillot. Lo he luchado mucho desde categorías inferiores, he trabajado mucho este año, sacrificándome y poder obtener este resultado es algo muy bonito. Es muy bonito poder llevar este maillot durante todo un año", celebró el ganador.

Rodríguez empleó 4 horas 21 minutos y 43 segundos para recorrer los 186,1 kilómetros de etapa, y superó por 51 segundos a Herrada (Cofidis) y Aramburu (Movistar).

Para el joven corredor granadino se trata de la victoria más importante de su carrera, después de haberse adjudicado esta temporada una etapa de la Vuelta al País Vasco.

"En el equipo sólo estábamos Omar (Fraile) y yo, así que teníamos que estar pendientes de que no escapase ningún corredor importante (...) A falta de dos vueltas he visto que era un momento bueno para atacar, lo he probado, y de ahí a meta intentar gestionar las fuerzas y en la última vuelta intentar darlo todo", explicó la promesa del Ineos, cuyos próximos objetivos son la Vuelta a Burgos y la Vuelta a España, donde intentará dar "una bonita presencia a este maillot".

En categoría femenina la victoria fue para la balear Mavi García, que conquistó su cuarto título nacional. Segunda fue Sandra Alonso y tercera Yurani Blanco.

