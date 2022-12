Catar-2022, ¿el triunfo de las academias sobre el fútbol de calle?

Juan Manuel Lillo, faro filosófico de Pep Guardiola, hizo un 'mea culpa' en pleno Mundial de Catar: "No somos conscientes del lío que hemos armado (...) No me atrevo a decir qué equipo ha sido el mejor, porque todos son muy parecidos y los jugadores son idénticos".

